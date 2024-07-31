美國境內性勒索詐財犯罪減少 源於國外性勒索受害者 卻暴增300%

國土安全部全美全球部署探員追緝不法份子。(國土安全部)

隸屬國土安全部 的國土安全調查局(Homeland Security Investigations，HSI)網路犯罪中心(Cyber Crime Center)發現，國內的性勒索(sextortion)詐財案受害者下降，但源於國外性勒索的受害者卻暴增300%。

美國廣播公司新聞網(ABC News)29日報導，性勒索是指犯罪份子以不同手法騙取受害者的露骨圖影後，再威脅公開發布這些私密資料，以此勒索金錢。網路犯罪中心主任普拉多(Mike Prado)表示這些騙局的目的不是性影像而是騙錢，該部門專注於所有網路犯罪，更著重關注兒童受到的網路性剝削。

普拉多表示性勒索的威脅從幾年前開始急速發展，他的部門正在部署新工具、新技術、新的主動措施及預防性戰略，試圖打擊持續盛行的線上兒童性剝削和性虐待犯罪。

普拉多稱這段時間國內性勒索詐財案受害者下降了86%，不幸的是源於外國性勒索的受害者增加近300%。最常見的兩個地區是象牙海岸共和國和奈及利亞，由於象牙海岸共和國沒有引渡規定，國土安全調查局已派出一名探員到當地與當局合作。

普拉多指出針對兒童的犯罪份子試圖躲避執法部門的法眼，不使用社群媒體 平台而是誘導兒童使用加密應用程式。「無論孩子們在網路上的什麼地方聚集，罪犯都能找到他們，然後將他們帶離平台、進入其他加密聊天室或網站，就能躲避執法部門和科技業的視線，進行加密對話…這些罪犯不會因任何事情退卻。」

生成式人工智慧(AI )興起後，被不肖份子濫用來生成兒童露骨圖像也是一大問題。普拉多稱「這可能是最令人擔憂的緊急威脅，HSI及網路犯罪中心的探員每天都在現場處理這種威脅。生成式AI使得探員必須篩選的影像數量大幅增長，才能確定兒童是否受此技術直接或間接虐待。」

為了阻止網路掠奪者(predators)作案，HSI在全國200個現場辦事處、73個郡縣的93個國外辦事處部署了探員。