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無冷藏設備又高溫 西南航空6月傳出百起易開罐爆炸事件

編譯徐薏茹／綜合報導
西南航空班機6月報告發生100多起汽水易開罐「爆炸」事件，其中一些意外造成空服人員受傷。(美聯社)
西南航空班機6月報告發生100多起汽水易開罐「爆炸」事件，其中一些意外造成空服人員受傷。(美聯社)

西南航空(Southwest Airlines)日前向有線電視新聞網(CNN)證實，由於夏季高溫及該航空公司的飲料管理措施，西南航空航班6月報告發生100多起汽水易開罐「爆炸」事件，其中一些意外造成空服人員受傷，預計7月底汽水罐爆炸事件報告會達到三倍多。

CNN在27日報導，西南航空空服員工會主席柏諾(Bill Bernal)表示，這一問題已經發生「多年」，但今年的意外比往常多。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，這是發生在西南航空航班上的特有意外，因為該航空規定不提供易腐爛的食品，所以不需要冷藏貨車或冷藏設備。

這樣的措施使汽水罐在美國最熱的幾個機場暴露於極端條件的高溫下，包括拉斯維加斯、鳳凰城、休士頓和達拉斯。

德州大學化學教授凱特·比貝多夫(Kate Biberdorf)說明，裝有碳酸飲料的易開罐在如此巨大的壓力下就像「小型炸彈」，即使沒有打開，只要有輕微的動作仍會破裂。

西南航空發言人透過書面聲明表示：「我們意識到這一問題，並一直採取措施讓機上的飲料保持較低的溫度，尤其是在經過極端溫度的機場。」

今年發生多次極端高溫天氣事件，美國約100個城市正在經歷有紀錄以來最熱的夏季，包括西南航空的樞紐鳳凰城和拉斯維加斯。

西南航空及空服員工會告訴CNN，正在致力緩解這一問題。

相關措施包括使用冷藏貨車和拖車運輸及儲藏碳酸飲料，並且用溫度計槍測量汽水罐溫度，確定汽水罐是否能安全地裝載到飛機上。

空服員工會主席柏諾說：「短期和長期修正措施都是實際策畫過的措施，最終應該能幾乎解決西南航空的汽水罐爆炸問題。」

高溫 凱特 德州

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