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參院通過保護兒童上網法案 強制科技公司採取行動 防範有害內容

記者張聲肇／綜合報導
參院30日以91票對3票壓倒性通過保護兒童上網法案， 強制科技公司積極採取步驟，防範有害兒童身心健康的內容毒害未成年人。圖為三名少女查看手機。(美聯社)
參院30日以91票對3票壓倒性通過保護兒童上網法案， 強制科技公司積極採取步驟，防範有害兒童身心健康的內容毒害未成年人。圖為三名少女查看手機。(美聯社)

參院30日以91票對3票壓倒性通過保護兒童上網法案， 強迫經營社媒平台、電遊網站等的科技公司，積極採取步驟，防範有害兒童身心健康的內容毒害未成年人。

這是1998年國會通過類似法案以來，首次針對有害未成年人身心健康的網路內容，提出預防性、嚇阻性的立法。國會議員在子女受網路霸凌而自殺的家長敦促下，以絕對多數的票數通過新的法案。

法案要求青少年最常使用的網路平台業者採取「合理的步驟」防止傷害，善盡「照顧職責」，確保平台各功能在「設定」階段就做到「盡可能安全」的地步。

眾院還沒開始審議這法案，不過議長強生(共和黨-路易西安那州)承諾盡力謀得共識。法案支持者希望參院幾乎一致通過，能夠促使眾院在本會期明年1月休會前，也通過本案。

拜登總統鼓勵眾院儘快把法案交給他簽署，並表示「老早就應採取行動」。

民主黨參議員布魯門索(Richard Blumenthal-康州)和共和黨的布萊克伯恩(Marsha Blackburn-田納西州)在提案緣由中寫道，法案的要點是讓兒童、青少年和家長「拿回他們網路生活的主控權。」布魯門索說，立此法要向大科技公司表示「我們不再信賴你們替我們做決定。」

若法案也獲眾院通過，可能進一步催生更多法律，加強保護網路隱私權，規範越來越成氣候的人工智能等等。雖然兩黨對強化監督大科技公司有共識，但要如何監督卻沒有共識。

兒童網路安全法通過後，平台業者必須設法減低網路對兒童造成的傷害，諸如霸凌與暴力、宣傳自殺、厭食、濫用藥物、性剝削、非法廣告毒品與菸酒。

具體做法是讓青少年用戶有足夠的選項，可以保護個人資訊、剔除容易讓人上癮的功能、不勾選演算法推薦的「個人化」功能。業者也得限制其他用戶和兒童用戶聯絡，縮小自動點播影片等延長上網時間的功能。

布萊克伯恩對業者說，「兒童不是你們的產品，不是你們的獲利來源，我們會在虛擬世界裡保護他們。」

眾院 參院 共和黨

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