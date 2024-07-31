臉部辨識引發隱私訴訟 Meta與德州14億元和解

臉書未經用戶許可使用臉部辨識等生物特徵資料，引發侵犯隱私權訴訟，母公司Meta 30日以14億元與德州達成和解。(美聯社)

臉書 未經用戶許可使用臉部辨識 等生物特徵資料，引發侵犯隱私權訴訟，母公司Meta 30日以14億元與德州 達成和解。2021年，臉書和伊利諾州之間的類似官司，最後由法院核定6.5億元和解。

德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)說，德州贏得單一州最大筆和解金額，「這個歷史性和解協議顯示，我們承諾對抗全世界最大的科技公司，若它們違法，侵犯德州人的隱私權，我們一定追究，要它們負責到底。」

Meta表示很高興解決此事，「期待今後能夠探索更多機會，深化本公司在德州的投資，包括可能設立資料中心。」

德州政府2022年對Meta提告，控它違反德州法律，該法禁止在未經許可的情況下，捕捉或販售居民的生物特徵資料，包括臉部圖像與指紋。

因為人臉辨識技術可能被政府、警察與存心不良的組織或個人濫用，Meta2021年宣布關閉臉部辨識系統，並刪除10億多用戶的臉部圖像資料。當時已有三分之一「經常使用」臉書帳戶的人，選擇透過該社媒平台的臉部辨識系統登入。臉書其實早在十幾年 前就引進人臉辨識系統，因為法院和管理單位監督日嚴，臉書逐漸放鬆有關規定，讓用戶能輕易「退出」這項功能。

臉書2019年就停止自動辨認用戶上傳圖片的人臉，並建議用戶若選擇使用臉部辨識功能，就「標註」照片。

2022年德州也告谷歌搜尋引擎公司侵犯德州人的隱私權，因為谷歌利用「谷歌照片」(Google Photo)、「谷歌助理」(Google Assistant)、「Nest Hub Max」等服務平台，收集了無數生物特徵指認檔，包括語音和臉部表情紀錄。法院還在審理本案。

Meta拿出14億和德州和解，只是它總營利額的九牛一毛。今年前三月，Meta獲利達123.7億，營業額364.6億元，比去年同期增加27%。第二季財報預定31日發布。