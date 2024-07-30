北美兩場流星雨 31日同時達高峰

美麗的天文景象，水瓶座南三角座流星雨和摩羯座阿爾法流星雨，將於31日達到高峰，天文愛好者可望觀測到兩場流星雨同時發生的壯觀畫面。(美聯社)

水瓶座南三角座流星雨(The Southern Delta Aquariids)和摩羯座阿爾法流星雨(The Alpha Capricornids)將於31日達到高峰， 屆時可望觀測到兩場流星雨同時發生的壯觀畫面。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，水瓶座南三角座流星雨每年夏末在北美登場，今年的高峰預計30日清晨出現，北半球的黑暗天空每小時可觀測到15顆到20顆流星。

南半球的觀賞效果應該會更好，美國流星協會(American Meteor Society)表示，水瓶座南三角座流星雨將持續到8月21日。

約莫與此同時，摩羯座阿爾法流星雨每小時可能觀測到五顆流星，這場流星雨將持續到8月15日。

流星雨每年都會發生很多次，在良好的天候環境下，不需要特殊天文設備，用肉眼就能觀測到流星畫畫過空。

大多數流星雨源自彗星碎片，水瓶座南三角座流星雨的來源被公認為「彗星96P/馬霍爾茲」(comet 96P/Machholz)，而摩羯座阿爾法流星雨則源自「169P/NEAT彗星」(comet 169P/NEAT)。

來自太空 的岩石進入地球大氣層時，空氣阻力會讓它們變得非常熱，使其周遭空氣發光，並在其身後短暫留下一條「火尾」，即「流星」的尾端，讓人們可在夜空觀測到太空岩石快速移動極其周遭發光的空氣，其大小從塵埃顆粒到巨石般碩大都有可能。

華威大學(University of Warwick)天文學者波拉科(Don Pollacco)表示，這兩場流星雨的量並不多，但摩羯座阿爾法流星雨經常出現非常明亮的流星。

波拉科表示，對天文觀測者而言，「一顆明亮的恆星，勝過20顆暗淡的恆星」。

流星雨通常在午夜和黎明前最明顯，在遠離城市光害的暗空更容易看到流星，而在晴朗無雲的夜晚，若月相偏小，流星雨會更耀眼奪目。

國家航空暨太空總署(NASA )的流星環境辦公室(Meteoroid Environment Office)主任庫克 (Bill Cooke)表示，「你若不看手機，眼睛更能適應流星的亮度，手機的螢幕亮光會毀了你的夜視能力。」