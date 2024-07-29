準測拜登退選日 紐約網紅占星師：川普會勝

成功預言拜登宣布退選，而且指出確切日期的網紅占星師艾美·翠普，日前向紐約郵報透露，星象顯示下一任總統將是川普。(Amy Tripp臉書)

網紅占星師艾美·翠普(Amy Tripp)成功預言拜登 宣布退選的確切日期，7月21日；現在她的水晶球預見了下一任美國總統，她向紐約郵報(New York Post)透露，星象顯示下一任總統是川普 。

翠普的Instagram個人簡介寫著：「網路上最惡名昭彰的占星師」，她指出川普的太陽正位於其職業生涯的頂層，對於一名房地產大亨而言再適合不過。

但翠普聲稱，本月成為未遂暗殺目標的川普可能會有更多「瘋狂的事情發生」。

「天王星在他的天頂(mid-heaven)，顯示他生涯和目標的不可預測性。」

40歲的翠普因準確預測拜登宣布退選的日期，在網路上小有名氣。

7月11日翠普在X平台發文：「如果拜登被迫退選，將會是在摩羯座29度的摩羯宮滿月，摩羯座主宰政府和老年，29度是一個結束。」

一名追蹤者詢問她確切的日期，翠普回答「7月21日」。

她預見拜登在那時退出，因為當時是滿月。

此外，翠普也曾在2020年8月11日預言，稱副總統賀錦麗 將在2024年出馬參選總統，她說拜登「太老了」。

翠普告訴紐約郵報：「月亮和冥王星的連結象徵一名女強人」。

翠普說她有預感賀錦麗將獲得提名，因為她正經歷第二次土星回歸，「如果從30歲第一次土星回歸時就一直打拚，這是個得到回報的時機，通常會有職業上的進展或獲得權力。」

儘管拜登已經退選，但根據翠普的說法，他的麻煩可能還未結束。

「冥王星在他的太陽上，他可能會有某種健康危機，或者健康可能持續退化。」

翠普還預測美國可能經歷動盪的8月，可能會出現更多政治暴力，「美國仍處於冥王星回歸，上次美國經歷冥王星回歸是在獨立戰爭時期。」