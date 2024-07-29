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10年客訴紀錄數萬起 CNN調查：Airbnb放任屋主裝設針孔攝影機

編譯潘勛／綜合報導
看似尋常的罐裝汽水，其實隱藏著針孔攝影機。有線電視新聞網(CNN)調查報導指出，Airbnb向來疏於保護客人，過去十年間，該公司的被偷拍客訴紀錄達數萬件。(美聯社)
看似尋常的罐裝汽水，其實隱藏著針孔攝影機。有線電視新聞網(CNN)調查報導指出，Airbnb向來疏於保護客人，過去十年間，該公司的被偷拍客訴紀錄達數萬件。(美聯社)

世上最大短期租屋平台之一的Airbnb以往碰到房東在房內裝針孔攝影機，一般都會很快、私下處理，但根據該公司一名業務代表在法院證供，過去十年間，Airbnb因偵監設備而產生的客訴紀錄達數萬起，而且，就算有小孩牽涉其間，也不會報案，而是找房東做內部調查，專家指出這麼做會妨礙刑事偵辦，原因在容許嫌犯有時間毀掉證據。

有線電視新聞網(CNN)調查報導指出，Airbnb雖然了解針孔攝影機是旅遊住宿業一貫的隱憂，但向來疏於保護其客人。而且該平台的企業政策，向來旨在阻擋官方對短期租住市場設下監管，而容許該公司得保持距離，不必為顧客的安全、隱私負責。

執法單位由短期出租的房東處，起出數千圖像。CNN調查法院及警方紀錄，訪談數十名發現自己被偷拍或經警方告知他們被偷拍的房客，得知藏在臥室、浴室的針孔攝影機拍下他們最私密的時刻，例如換衣服、與小孩一起玩，甚至是做愛。

被害人表示，自己活在恐懼的陰影底下，唯恐那些隱私瞬間被貼上網路。

有位女性在德州某鄉村度假屋與丈夫做愛，被房東偷偷錄下來，她表示影像不是自己的社會安全號碼、電子郵件地址，而是光溜溜的裸體。

Airbnb拒絕CNN的採訪要求。只是發言人以書面表示，針孔攝影機的客訴很罕見，真發生時「公司會採取適當正確措施，包括移除違反政策的房東及出租房間」。

發言人再表示，「Airbnb的信任及安全政策，在度假出租業首屈一指，還包括查核美國的房東、房客背景」。

CNN發現，Airbnb自誇的某些政策同時設有重要的免責聲明。例如該公司的網站向用戶表示，不應該僅憑Airbnb的背景查核，就認出「過去一切有刑事定讞的人、有性侵在案的人，或其他應警戒事項」。

而且，就算Airbnb發現一名用戶有前科，因「謀殺、恐怖活動、強姦或猥褻兒童」被定罪，也不會自動按公司政策，讓其自動失去資格。

Airbnb公司2020年首度公開上市，目前的市值要比凱悅酒店集團(Hyatt Hotels Corporation)及萬豪國際(Marriott International)加起來都要高，但Airbnb逐利歸逐利，承擔的成本或責任卻很少。

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