新世代歌手挺賀錦麗 查佩爾羅恩的「女性現象」最傳神

歌手查佩爾羅恩裝扮成自由女神表演。(路透)

流行樂天后亞莉安娜(Ariana Grande)等新世代流行歌手透過短影音平台「抖音」國際版「TikTok 」幫副總統賀錦麗 催票，其中又以26歲歌手查佩爾羅恩(Chappell Roan)的「女性現象」(Femininomenon)一曲最傳神，但羅恩本人尚未表態支持意向；此外，以往吝於公開力挺拜登 總統的明星和網紅，如今也表態全力支持賀錦麗。

賀錦麗競選團隊22日在TikTok分享一段影片，背景音樂採用羅恩於2023年發行的專輯「中西部公主的興衰」(The Rise and Fall of a Midwest Princess)中的「女性現象」一曲為背景，並利用賀錦麗與川普的照片輪播搭配字幕說明，形成兩人的強烈對比；背景音樂唱道：「但我們真正需要的是女性現象」，「什麼？女性現象！」

有線電視新聞網(CNN)報導，前述影片瀏覽次數已逾3500萬次，吸引至少550萬人點「愛心」表示肯定。

女性現象(Femininomenon)一詞是羅恩結合「女性主義」(feminine)和「現象」(phenomenon)自創的新字，歌曲發布後，迅速受到TikTok使用者關注，其中許多是年輕的潛在選民。

羅恩並未表態支持哪位候選人，但被她嗓音激勵的廣大粉絲，可能為賀錦麗帶來實質選票進帳；羅恩的發言人尚未回應CNN記者的徵詢。

羅恩6月在紐約州長舞會音樂節(NY Governors Ball Music)上，裝扮成自由女神像(Statue of Liberty)表演；羅恩當時告訴台下數千名觀眾，她拒絕在白宮LGBTQ+驕傲慶祝活動(LGBTQ+ Pride Celebration)的演出邀請，因為那是拜登的白宮。

如今，賀錦麗成為民主黨的推定候選人，過往不願公開支持拜登的網紅紛紛表態支持賀錦麗；對賀錦麗的選情而言，能夠號召年輕人投票的超級明星和網紅更加重要。

民主黨其中一名好萊塢策士在此次選舉中與當紅名人合作，此人分析，「拜登與川普的兩場選舉都很難吸引Z世代，因為他們兩個都比Z世代選民的祖父母還老，而賀錦麗確實有機會在Z世代選民中取得進展，她與Z世代父母的年齡相仿，更容易產生共鳴。」

賀錦麗的競選活動已獲得年輕網紅及流行歌手的支持，包括亞莉安娜、公開非二元性別的黛咪洛瓦特(Demi Lovato)、「惡女」凱莎(Kesha)，以及英國流行小天后酷娃恰莉(Charli XCX)等。