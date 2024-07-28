作業高度外包 達美航空大當機後仍停擺

達美航空的自助報到櫃台，因為大當機而全面停擺。當其他航空公司陸續恢復正常服務時，達美營運仍一團混亂。(美聯社)

獨立網路安全公司CrowdStrike本月的一次軟體更新，導致全球微軟 視窗系統出現故障的大災難，尤以航空公司受影響最大，美國三大航空公司之一的達美航空 更成為重災區，當其他航空公司陸續恢復正常服務時，達美營運仍一團混亂，究竟是甚麼原因造成如此大的破壞？

從19日故障首日到本星期中，達美航空總共取消超過2500多個航班，聯邦運輸部已勒令對達美展開調查。

有網路專家向美國廣播公司新聞(ABC News)表示，由於CrowdStrike故障的嚴重程度，加上達美航空內部作業系統幾乎完全的依賴性，使其所受影響範圍達到空前未有的程度。

網路安全教授兼美國航空航太 研究所所長巴德(David Bader)指出，對於像達美航空這樣的公司來說，一切業務幾乎全都依賴無數合作夥伴提供服務，從安排機師班表、航班時刻、機上餐飲服務，乃至乘客選擇座位等，無一不是這樣。

這次CrowdStrike的紕漏，擾亂了許多維持包括達美等航空公司在內的關鍵服務，因此可以說，達美整個系統完全垮掉。

網路安全公司Computer Forensic Services的技術長蘭德曼(Mark Lanterman)也說，由於CrowdStrike在達美作業系統內滲透程度之深，故此中斷了核心服務。

至於為何達美航空花了幾天時間，還沒完全恢復正常服務？

蘭德曼解釋，原因是CrowdStrike需要針對每個電腦系統進行手動修復，雖然每次修復可在10分鐘內完成，但達美航空的大量數位終端，需要大量人力來解決。

他說，這不是一個可以自動完成的修復，加上達美航空擁有大量電腦終端機，它本身的IT團隊資源可能有限，無法從一台電腦轉移到另一台電腦去。

達美早前在一份聲明裡，承認手動修復要求帶來的挑戰，該公司說的IT團隊要手動修復並重新啟動每個受影響的系統，應用程式也需要額外的時間，才能同步並開始相互通信。

對此有旅遊業界表示，像達美航空這樣價值數十億元的公司，竟然容許這種情況發生，實在令人驚訝。