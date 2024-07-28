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吃無骨雞翅劃傷喉 俄亥俄高院駁回求償

編譯陳韻涵／綜合報導
俄亥俄州最高法院日前裁定，消費者不能預期無骨雞翅完全沒有骨頭，駁回一名食用無骨雞翅卻因骨頭卡喉致聲道受傷的消費者索賠訴訟。圖為切開的「無骨雞翅」。(美聯社)
俄亥俄州最高法院日前裁定，消費者不能預期無骨雞翅完全沒有骨頭，駁回一名食用無骨雞翅卻因骨頭卡喉致聲道受傷的消費者索賠訴訟。圖為切開的「無骨雞翅」。(美聯社)

俄亥俄州最高法院25日裁定，消費者不能預期無骨雞翅完全沒有骨頭，駁回一名食用無骨雞翅卻因骨頭卡喉致聲道受傷的原告索賠訴訟。

美聯社報導，原告伯克海默(Michael Berkheimer)與妻子和朋友在俄州漢米爾頓(Hamilton)的「Wings on Brookwood」雞翅餐廳用餐，按慣例點了無骨雞翅配帕瑪森大蒜醬，卻感覺吞下一塊骨頭；三天後，伯克海默發燒且無法進食，送急診後，醫生發現一根細長骨頭割破他的食道且已感染。

伯克海默遂對該餐廳提起告訴，主張餐廳未提醒顧客「無骨雞翅」可能含有骨頭，並連帶控訴雞翅供應商、養雞場業務疏失。

俄州最高法院25日以四票對三票，維持下級法院的判決，駁回原告的消費訴訟；持多數意見的法官表示，「無骨雞翅」(boneless win)指的是一種烹飪方式，而伯克海默本應小心骨頭，畢竟大家都知道雞有骨頭。

撰寫多數意見的法官迪特斯(Joseph T. Deters)寫道，「若顧客在菜單上看到『無骨雞翅』，不該相信餐廳保證這道菜裡沒有骨頭，也不會相信這道菜是雞翅做的，就像吃『雞柳條』(chicken fingers)的人深諳不會吃到『手指』(fingers)一樣」。

持反對意見的法官唐納利(Michael P. Donnelly)則寫道，迪特斯的推理「胡謅」，並表示應交由陪審團決定，餐廳宣稱提供無骨雞肉，是否存在疏失。

唐納利寫道，「必須提出這個問題：真的有人相信，這個國家的父母餵小孩吃無骨雞翅、雞柳條或雞塊時，會認為這些雞肉產品裡有骨頭嗎？當然不會。當他們看到『無骨』這兩個字，就會認定『沒有骨頭』的字面意思，任何有理智的人都會如此認定。」

俄亥俄州

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