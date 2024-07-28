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批評川普私訊遭洩 前FBI官員和解獲賠200萬

編譯潘勛／綜合報導
聯邦調查局前任反情報副助理局長史卓克。(美聯社)
聯邦調查局前任反情報副助理局長史卓克。(美聯社)

前聯邦調查局(FBI)主管反情報的副助理局長史卓克(Peter Strzok)與聯調局前律師麗莎‧佩吉(Lisa Page)私下以簡訊文字談到川普及其支持者時，語多不屑，竟然遭司法部公開一事，經兩人提起訴訟，司法部26日與兩人就隱私方面以200萬元達成和解，但史卓克另一訴訟稱自己因此被聯調局解雇，並未完全落幕。

Politico政治網站報導，本訴訟案是佩吉所提出，控辯兩造律師向華府地區聯邦法官通知，本案的隱私部分獲得解決，史卓克答應120萬元妥協；但他案件中聲稱，自己遭聯調局因該公開而開除那一部分，官司還要打下去。而當初在爭議時辭職的佩吉獲80萬元；文件指出，政府不承認有犯行。

史卓克的律師高爾曼(Aitan Goelman)表示，政府不公平、極政治化地對待他的委託人史卓克，付錢賠償是解決此事的重大一步；律師高爾曼表示，本案對史卓克很重要，也證明一切政府雇員都有隱私利益；史卓克一方還要按他的憲法主張告下去，確保未來公職人員，都能受到保護，不受黨派政治的敵意雇用行動所害。

佩吉的律師愛咪‧傑福瑞斯(Amy Jeffress)表示，證據堪稱泰山壓頂，2017年12月簡訊交談被釋出，實為政黨政治目的，而違反法律。

佩吉表示，妥協結果讓她取得清白，但她誠摯希望，國家的司法機構未來永不再向自己的員工玩弄政治。

史卓克與佩吉的簡訊交談被公開後，很快就變成川普的靶子。兩人談到川普及其支持者時，語帶輕蔑，還談到要努力「阻止」川普成為總統，另把他們正在做的事描述為「保險單」，意謂著保證川普無法勝選。

聯調局偵辦川普2016年總統競選「通俄門」一案早期階段，因史卓克與佩吉有參與，因此備受川普質疑；接下來數年，川普還用汙言穢語談到兩人的關係，另抨擊說他倆的簡訊交談更足以佐證，通俄門一案之調查動機根本是搞政治。

聯邦調查局總部內的徽章。(路透)
聯邦調查局總部內的徽章。(路透)
聯邦調查局前任律師麗莎‧佩吉。(美聯社)
聯邦調查局前任律師麗莎‧佩吉。(美聯社)

川普 司法部 通俄門

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