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新AP考試分數膨脹吸引學生 教育界指商業手段

記者胡玉立／綜合報導
一群正在上大學先修課程(AP)的高中生；高中生透過修習AP課程可預先取得大學學分，長期被視為進入精英大學的捷徑。(美聯社)
一群正在上大學先修課程(AP)的高中生；高中生透過修習AP課程可預先取得大學學分，長期被視為進入精英大學的捷徑。(美聯社)

大學先修課程(Advanced Placement，AP)長期被視為進入精英大學的捷徑，高中生透過修習AP課程可預先取得大學學分。華爾街日報26日報導，近年來AP考試組織者做出一些改變，拉高了AP考試分數，愈來愈多學生在AP考試拿到高分。此現象已招致部分人士質疑，指考試組織者透過膨脹AP考試分數，讓AP課程更具吸引力，藉此促進組織業務成長，其實是某種商業手段。

主導AP考試的非營利組織美國大學理事會(College Board)表示，它們更新評分方法，透過使用大規模數據分析取代專家小組，以更理想地反映AP學生在課程中學到的技能。這種改變已讓額外的數十萬學生在美國歷史和美國政府等熱門AP課程考試中，拿到及格分數。

包括教師、補習班和大學管理人員在內，對AP考試最近的變化和分數膨脹，有所質疑。

俄勒岡州立大學負責招生的副教務長布肯斯德特(Jon Boeckenstedt)表示，「AP課程前提是，有才華和學術成就的學生可在大學取得領先，這無可厚非；但我認為這是某種商業舉措。」

美國大學理事會22日在拉斯維加斯舉行AP教師年度會議前，向眾教師說明指出，AP美國歷史課程是通過考試分數低於60%至80%的九門課程之一，該組織已使用新流程進行分數調整。

加州教授AP美國歷史課程25年的老師雷德爾(Mark Reindl)登入查看學生7月考試成績，驚訝發現有76%的考生過關，許多人得分很高。往年學生通過考試的比例一般不超過40%。雷德爾說：「真是讓人大開眼界。」

美國大學理事會表示，該組織仍在重新調整其他幾門科目，其中包括最受歡迎的AP英語課程；該課程吸引逾50萬名學生參加考試。這也表示，明年可能會有更多學生為自己拿到更高AP成績而歡呼。

美國大學理事會AP計畫負責人派克(Trevor Packer)表示，這些變化並不是為了招收更多學生，「我們希望對學生的努力給出公平準確的評價，這和提高或降低分數無關。」

加州 華爾街 俄勒岡州

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