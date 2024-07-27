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被誘搭機看房產 墨大毒梟贊巴達落網

記者張聲肇／綜合報導
墨西哥大毒梟贊巴達(左)被前任搭檔的兒子奧維迪奧·古茲曼(右)，誘騙到美國受審。(歐新社)
墨西哥大毒梟贊巴達(左)被前任搭檔的兒子奧維迪奧·古茲曼(右)，誘騙到美國受審。(歐新社)

遭通緝數十年的墨西哥大毒梟贊巴達(Ismael "El Mayo" Zambada Garcia)25日搭機降落在德州艾爾帕索(El Paso)時遭逮捕後，26日出庭時拒不認罪。贊巴達是遭自己人出賣，被騙上飛機，幕後故事比電影還精彩。

出賣贊巴達的是他前任搭檔、人稱「矮子」古茲曼(Joaquin "El Chapo" Guzman)的兒子奧維迪奧·古茲曼(Ovidio Guzmán López)。奧維迪奧也同時被捕。矮子古茲曼則早已被引渡到美國，2019年被紐約聯邦法院判處終身監禁。

據信贊巴達就是搭乘這架私人飛機抵達德州艾爾帕索，一降落就被美國執法人員團團包圍，...
據信贊巴達就是搭乘這架私人飛機抵達德州艾爾帕索，一降落就被美國執法人員團團包圍，空中還可以看到阿帕契直升機在警戒。(路透)

紐約時報說，贊巴達被奧維迪奧說服一起搭機去某處考察房地產，殊不知一上飛機就走向自投羅網之路。美國執法人員自從矮子古茲曼被定罪後，就勸說其子奧維迪奧投案，並把贊巴達騙到美國受審。

墨西哥安全部長以色拉(Rosa Icela Rodríguez)說，一架私人飛機從賀摩西友機場(Hermosillo)起飛，僅駕駛員一人，然後在墨國北部山區某地降落搭載兩名乘客，停留30分鐘後再起飛，直接飛往美國。

贊巴達的律師培瑞茲(Frank Perez)對洛杉磯時報表示，贊巴達是在「違反他本人意願」下被帶到美國，「他不是主動投案，除此之外，無可奉告」。

70多歲的贊巴達是西納羅亞幫(Sinaloa cartel)幫主，美國政府懸賞1500萬元捉拿，他仍逍遙法外多年。這個幫派是世上最惡名昭彰的販毒集團之一，走私大量毒品到美國，對生命和治安造成巨大危害。

聯邦緝毒局長米格蘭(Anne Milgram)說，西納羅亞幫是美國境內多數毒品，包括芬太尼和安非他命，氾濫的罪魁禍首，從東岸到西岸，不知害死多少人，逮捕其首領直接打擊該幫核心。

墨西哥總統羅培茲‧奧布拉多(Andrés Manuel López Obrador)說，墨國政府並未插手逮捕行動，也還不知道詳情。對大毒梟被繩之以法，他大加讚賞，但也表示西納羅亞幫的權力真空，很快就會被填補。「墨國政府集中精力處理吸毒及暴力問題的根源，道理在此」。

墨西哥 毒品 德州

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