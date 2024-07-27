光腳走死亡谷逾123℉沙丘 男子三級燙傷

一名遊客因穿著的夾腳拖鞋遺失或破損，便赤腳走在死亡谷國家公園炙熱的沙丘上，結果雙腳受到三級燙傷。(路透)

加州 死亡谷(Death Valley)國家公園以酷熱聞名，有意親身體會的遊客務必注意安全，一名42歲的比利 時男子因光腳行走在沙丘上而受到三級燙傷送醫。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，國家公園管理局(National Park Service)23日聲明稱該名遊客20日因夾腳拖鞋遺失或破損，便在麥斯奎特平地沙丘(Mesquite Flat Sand Dunes)的沙地中光腳行走，不久便疼痛難當。男子的家人求助其他公園遊客，將他抬到停車場，公園管理員檢視他的燙傷和疼痛程度後，確定需要迅速送醫。

然而救援直升機因高溫 降低旋翼升力，無法安全降落在死亡谷，因此公園管理員只能將男子運送到海拔較高、氣溫較低的著陸區，由直升機後送拉斯維加斯大學醫療中心(University Medical Center)接受治療。

遊客站在死亡谷遊客中心外和大型溫度計合影。(路透)

當時氣溫為華氏123度(攝氏50.5度)，但沙子溫度會更高。據2019年的一項研究，當氣溫達華氏75度(攝氏23.9度)時，沙子溫度就可能高達100度(攝氏37.7度)以上；氣溫90度(攝氏32.2度)時，沙子溫度便可達120度(攝氏48.9度)或更高。

直接接觸熱沙又被稱為「沙灘腳」(beach feet)，可能導致一級或二級燙傷，極少數情況下甚至會達到三級。一級燙傷僅影響表皮，症狀為發紅、疼痛；二級燙傷延伸至真皮，燒傷部位呈紅色、起水泡，可能留疤；三級燙傷則連表皮、真皮下的肌肉、神經末梢、骨骼都可能受損，此時患部已經不會有知覺，需要植皮或重建手術才能痊癒。

國家公園管理局建議，夏季前往死亡谷的遊客應隨時待在距離有空調車輛步行10分鐘的範圍內，也不要在上午10時後徒步旅行，多喝水、吃鹹味零食、戴好帽子、手腳和裸露的肌膚都要塗防曬乳，以抵禦紫外線並降低皮膚癌風險。