我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

光腳走死亡谷逾123℉沙丘 男子三級燙傷

編譯廖振堯／綜合報導
一名遊客因穿著的夾腳拖鞋遺失或破損，便赤腳走在死亡谷國家公園炙熱的沙丘上，結果雙腳受到三級燙傷。(路透)
一名遊客因穿著的夾腳拖鞋遺失或破損，便赤腳走在死亡谷國家公園炙熱的沙丘上，結果雙腳受到三級燙傷。(路透)

加州死亡谷(Death Valley)國家公園以酷熱聞名，有意親身體會的遊客務必注意安全，一名42歲的比利時男子因光腳行走在沙丘上而受到三級燙傷送醫。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，國家公園管理局(National Park Service)23日聲明稱該名遊客20日因夾腳拖鞋遺失或破損，便在麥斯奎特平地沙丘(Mesquite Flat Sand Dunes)的沙地中光腳行走，不久便疼痛難當。男子的家人求助其他公園遊客，將他抬到停車場，公園管理員檢視他的燙傷和疼痛程度後，確定需要迅速送醫。

然而救援直升機因高溫降低旋翼升力，無法安全降落在死亡谷，因此公園管理員只能將男子運送到海拔較高、氣溫較低的著陸區，由直升機後送拉斯維加斯大學醫療中心(University Medical Center)接受治療。

遊客站在死亡谷遊客中心外和大型溫度計合影。(路透)
遊客站在死亡谷遊客中心外和大型溫度計合影。(路透)

當時氣溫為華氏123度(攝氏50.5度)，但沙子溫度會更高。據2019年的一項研究，當氣溫達華氏75度(攝氏23.9度)時，沙子溫度就可能高達100度(攝氏37.7度)以上；氣溫90度(攝氏32.2度)時，沙子溫度便可達120度(攝氏48.9度)或更高。

直接接觸熱沙又被稱為「沙灘腳」(beach feet)，可能導致一級或二級燙傷，極少數情況下甚至會達到三級。一級燙傷僅影響表皮，症狀為發紅、疼痛；二級燙傷延伸至真皮，燒傷部位呈紅色、起水泡，可能留疤；三級燙傷則連表皮、真皮下的肌肉、神經末梢、骨骼都可能受損，此時患部已經不會有知覺，需要植皮或重建手術才能痊癒。

國家公園管理局建議，夏季前往死亡谷的遊客應隨時待在距離有空調車輛步行10分鐘的範圍內，也不要在上午10時後徒步旅行，多喝水、吃鹹味零食、戴好帽子、手腳和裸露的肌膚都要塗防曬乳，以抵禦紫外線並降低皮膚癌風險。

加州 高溫 比利

上一則

波音星際飛機滯留太空50天 2太空人無歸期

下一則

紐時影片分析 川普右耳被子彈非碎片所傷

延伸閱讀

死亡谷遊客沒穿鞋 皮膚被燙化…直升機接走送醫

死亡谷遊客沒穿鞋 皮膚被燙化…直升機接走送醫
加州有多熱 比利時男遊客的皮膚燙到融化

加州有多熱 比利時男遊客的皮膚燙到融化
逾100℉高溫健行 猶他公園熱死3人 包括一對迷路父女

逾100℉高溫健行 猶他公園熱死3人 包括一對迷路父女
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

熱門新聞

財經網站GOBankingRates指出，退休人士即使住在國外，只要事先填妥文件就能照常領取社安金支票，但要注意有九個國家無法領取。(美聯社)

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

2024-07-20 10:48
新型廚房家電例如冰箱、烤箱與洗碗機，功能愈來愈多樣、精密，但壽命卻變短了。(路透)

以前能用上15-20年…現代家電精密高功能 壽命卻變短了

2024-07-23 02:00
父母為移民的不少Z世代兒女放棄美國夢，選擇遠走他鄉或認真考慮搬到其他國家。(本報檔案照)

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

2024-07-23 12:28
馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜25日砲轟父親。(取自Instagram)

馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

2024-07-25 21:50
前總統歐巴馬。(美聯社)

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

2024-07-21 16:16
副總統賀錦麗。(美聯社)

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

2024-07-23 11:18

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧