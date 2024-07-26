網攻醫院、軍事基地 北韓駭客被起訴 美國懸賞千萬緝捕

堪薩斯州聯邦法院大陪審團25日起訴一名對美國醫院、太空總署和軍事基地等單位進行網路攻擊的北韓軍方駭客，美國政府已經懸賞1000萬元，要將他和其他破壞美國關鍵基礎建設的外國特務緝捕到案。(美聯社)

堪薩斯州 聯邦法院大陪審團25日起訴一名北韓 軍方駭客，罪名是共謀網路攻擊美國醫院、太空 總署和軍事基地等，還植入惡意軟體詐財。

聯邦檢察官指出，北韓籍林中赫(Rim Jong Hyok，譯音)透過中國的銀行洗錢，用來購買電腦伺服器，對全球各國國防、科技業者及政府部門發動網路攻擊。美國醫院電腦被他駭入後，醫療服務受到阻撓。

起訴書指出，他總共攻擊了美國11州的17個事業單位，包括太空總署和軍事基地，以及中國、台灣與南韓的國防與能源公司。

林中赫和其他北韓偵查總局安達瑞爾(Andariel)小組成員曾在三個多月的時間內，從太空總署的電腦系統盜走17GB非機密資料，也駭進密西根和加州國防承包商，以及德州藍道夫和喬治亞州羅賓斯空軍基地的電腦系統。

負責起訴的檢察官說，林中赫植入的惡意軟體，讓北韓國營安達瑞爾小組得以將竊取的資訊傳給北韓軍事情報單位，幫助北韓發展軍事與核武。聯邦調查局資深官員說，北韓駭客的目標是美國航艦打擊群、飛彈防禦系統、衛星通訊和雷達系統的詳盡資料。

FBI堪薩斯站幹員賽瑞斯(Stephen A. Cyrus)說，北韓利用這類型網路犯罪行為繞過國際制裁，為其政治與軍事野心提供經費，「這種胡亂作為，對堪薩斯州的公民造成直接的衝擊。」

法庭文件顯示，林中赫是北韓人，在平壤和新義州的軍事情報單位供職，本案沒有辯護律師的名字。美國已經懸賞1000萬元，將他和其他破壞美國關鍵基礎建設的外國特務緝捕到案。

本案羅列林中赫等人的犯行包括2021年5月，將堪薩斯某醫院病患名冊、檢驗報告、操縱醫院設備的電腦都鎖住，要求48小時內付出10萬元等值加密貨幣。贖金最後在中朝邊境友誼橋附近中國境內的提款機被領走。