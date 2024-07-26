罹罕病難說話 眾議員利用電子筆書寫、AI複製聲音在國會演說

因罹患罕見疾病而說話不清的維吉尼亞州聯邦眾議員魏克斯頓(Jennifer Wexton)23日在國會眾院，首度以人工智慧AI複製聲音發表演說。(美聯社)

因罹患罕見疾病而說話不清的聯邦眾議員議員魏克斯頓(Jennifer Wexton)23日站在國會眾院 ，首度以人工智慧AI 複製聲音發表演說，事後她告訴美聯社，「那是我從不敢想像可能出現的特殊時刻，我自己聽了都掉下快樂的眼淚。」

魏克斯頓2022年競選連任時的照片，隔年她被診斷出罹患「核上眼神經麻痺症」，說話開始口齒不清。(美聯社)

她自從罹患了罕見神經失調症，就變得口齒不清。在強大的研究計畫贊助下，她過去的演講錄音和影像被拿來生成新的演講，創下國會議員第一個靠AI複製聲音技術發表演說的紀錄。

她在眾院發表「身障驕傲月」的演說，回顧國會於1990年代制定「美國身障人法」的歷史，細數這條法律對保障身障者福利的貢獻。她自己克服重大疾病，重拾信心，更象徵她本人堅強奮鬥的意志。

「我曾經像其他人一樣，討厭聽到自己的聲音。電視上出現我的廣告時，我會雞皮疙瘩，趕快轉台。你要自己失去聲音，才能真正體會，AI從我的老舊錄音轉換過來的新聲音，在我耳裡就是音樂。那是我所聽過最美妙的聲音。」

她現在靠蘋果平板電腦iPad發聲。美聯社到她維吉尼亞州 李斯堡家中訪問她時，她用電子筆把自己想說的話寫出來，點擊「播放」鍵，AI就會把這段話用她自己的聲音播放出來。這樣進行很費時，美聯社事先提供問題，讓她有時間把答案寫清楚。

魏克斯頓2023年確診罹患「核上眼神經麻痺症」(supranuclear palsy，大腦中與眼球運動、上下肢穩定以及性格相關的細胞損壞)。56歲的魏克斯頓歷任維吉尼亞檢察官、州參議員和國會議員，「靠說話」建立起職業生涯，她說這個疾病對她不啻是殘忍的打擊。

「無法對群眾發表講話的政治人物，很快就會變成『前』政治人物。但是這個聲音模式給我新的機會，讓別人還能聽到我的聲音，提醒我的聽眾，我還是我。」

不過，她也了解，重振人聲的科技固然「很人性化」，也有它危險、可能遭濫用的一面，因此有立法規範的必要。