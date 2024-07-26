我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

把著火汽車推下山谷 致7萬畝地被焚毀 加州男被捕

記者張聲肇／綜合報導
「公園大火」是全加州延燒範圍最大的火災。加州消防局說，火勢本來延燒6500畝，到25日中午，已擴散到7萬畝，其中僅3%面積的火勢被撲滅。(路透)
「公園大火」是全加州延燒範圍最大的火災。加州消防局說，火勢本來延燒6500畝，到25日中午，已擴散到7萬畝，其中僅3%面積的火勢被撲滅。(路透)

家住加州奇可市(Chico)的一名42歲男子把著火的汽車推進一處山谷，結果引發野火延燒7萬畝林地，警方25日以縱火罪嫌，將他逮捕。

延燒7萬畝林地的加州「公園大火」，罪魁禍首竟是一名男子將燃燒的汽車推進山谷，結果...
延燒7萬畝林地的加州「公園大火」，罪魁禍首竟是一名男子將燃燒的汽車推進山谷，結果引發野火所致。圖為被燒毀的汽車殘骸，縱火男子已遭警方逮捕。(歐新社)

庇優特郡(Butte County)地區檢察官蘭姆西(Michael L. Ramsey)說，有人看到嫌犯24日下午2時許，把正在燃燒的汽車推進畢德維爾公園(Bidwell Park)游泳區附近的小峽谷裡，車子墜入60呎深的谷底後，完全燃燒，火勢迅即擴散整個公園。

庇優特郡在加州首府沙加緬度北方約80哩，這場野火被命名為「公園大火」，如今成為全加州延燒範圍最大的火災。加州消防局說，火勢本來延燒6500畝，到25日中午，已擴散到7萬畝，其中僅3%面積的火勢被撲滅。

蘭姆西說，這名嫌犯把「火」車推入溝谷地後，「平靜地離去，混入現場人群，逃離迅速擴散的火災現場。」

縱火調查員很快封鎖現場，搜尋證據，以便指認嫌犯。嫌犯被找確認後，警方於25日早上具狀拘捕。蘭姆西表示，嫌犯目前被羈押在庇優特郡監獄，29日出庭應訊前不得保釋。有關當局預定25日稍後再公布其姓名。

加州和西部各地在盛暑期間，野火到處可見，有些地方不得不撤離居民，封閉道路。野火汙染空氣，對肺功能和免疫力較弱的人，構成健康威脅。

加州 縱火 監獄

上一則

海水升溫 俄州公牛海帶林漸消失 衝擊海中生態

下一則

全球第4高壽 美國最年長人瑞慶115歲 自曝長壽秘訣：不要憋著

延伸閱讀

加州有多熱 比利時男遊客的皮膚燙到融化

加州有多熱 比利時男遊客的皮膚燙到融化
北加州野火疏散逾3500人 加拿大觀光小鎮半付祝融

北加州野火疏散逾3500人 加拿大觀光小鎮半付祝融
拍照1.5萬 范斯提名後首亮相加州灣區 下周一巴洛阿圖籌款

拍照1.5萬 范斯提名後首亮相加州灣區 下周一巴洛阿圖籌款
新聞周刊：Z世代年輕人會不會投給賀錦麗？

新聞周刊：Z世代年輕人會不會投給賀錦麗？

熱門新聞

財經網站GOBankingRates指出，退休人士即使住在國外，只要事先填妥文件就能照常領取社安金支票，但要注意有九個國家無法領取。(美聯社)

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

2024-07-20 10:48
父母為移民的不少Z世代兒女放棄美國夢，選擇遠走他鄉或認真考慮搬到其他國家。(本報檔案照)

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

2024-07-23 12:28
前總統歐巴馬。(美聯社)

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

2024-07-21 16:16
新型廚房家電例如冰箱、烤箱與洗碗機，功能愈來愈多樣、精密，但壽命卻變短了。(路透)

以前能用上15-20年…現代家電精密高功能 壽命卻變短了

2024-07-23 02:00
副總統賀錦麗。(美聯社)

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

2024-07-23 11:18
前總統歐巴馬。(美聯社資料照)

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

2024-07-22 11:35

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂