把著火汽車推下山谷 致7萬畝地被焚毀 加州男被捕

「公園大火」是全加州延燒範圍最大的火災。加州消防局說，火勢本來延燒6500畝，到25日中午，已擴散到7萬畝，其中僅3%面積的火勢被撲滅。(路透)

家住加州 奇可市(Chico)的一名42歲男子把著火的汽車推進一處山谷，結果引發野火延燒7萬畝林地，警方25日以縱火 罪嫌，將他逮捕。

延燒7萬畝林地的加州「公園大火」，罪魁禍首竟是一名男子將燃燒的汽車推進山谷，結果引發野火所致。圖為被燒毀的汽車殘骸，縱火男子已遭警方逮捕。(歐新社)

庇優特郡(Butte County)地區檢察官蘭姆西(Michael L. Ramsey)說，有人看到嫌犯24日下午2時許，把正在燃燒的汽車推進畢德維爾公園(Bidwell Park)游泳區附近的小峽谷裡，車子墜入60呎深的谷底後，完全燃燒，火勢迅即擴散整個公園。

庇優特郡在加州首府沙加緬度北方約80哩，這場野火被命名為「公園大火」，如今成為全加州延燒範圍最大的火災。加州消防局說，火勢本來延燒6500畝，到25日中午，已擴散到7萬畝，其中僅3%面積的火勢被撲滅。

蘭姆西說，這名嫌犯把「火」車推入溝谷地後，「平靜地離去，混入現場人群，逃離迅速擴散的火災現場。」

縱火調查員很快封鎖現場，搜尋證據，以便指認嫌犯。嫌犯被找確認後，警方於25日早上具狀拘捕。蘭姆西表示，嫌犯目前被羈押在庇優特郡監獄 ，29日出庭應訊前不得保釋。有關當局預定25日稍後再公布其姓名。

加州和西部各地在盛暑期間，野火到處可見，有些地方不得不撤離居民，封閉道路。野火汙染空氣，對肺功能和免疫力較弱的人，構成健康威脅。