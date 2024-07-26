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全球第4高壽 美國最年長人瑞慶115歲 自曝長壽秘訣：不要憋著

記者胡玉立／綜合報導
伊麗莎白·弗朗西斯(Elizabeth Francis)是全美最高壽人瑞，於25日年滿115歲，與親友一起在休士頓家中慶生，品嘗她最喜歡的香草奶油蛋糕。(LongeviQuest官網)
伊麗莎白·弗朗西斯(Elizabeth Francis)是全美最高壽人瑞，於25日年滿115歲，與親友一起在休士頓家中慶生，品嘗她最喜歡的香草奶油蛋糕。(LongeviQuest官網)

家住休士頓的伊麗莎白·弗朗西斯(Elizabeth Francis)是全美最高壽人瑞，她25日年滿115歲，與家人一起慶生，親嘗她最喜歡的香草奶油蛋糕。弗朗西斯目前是全球第四高壽人瑞，也是迄今仍住在家裡的最年長人士。

弗朗西斯與她現年95歲的唯一子女桃樂絲·威廉斯(Dorothy Williams)同住；她69歲的孫女哈里森(Ethel Harrison)和其他照護者輪流照顧她們。

哈里森向華盛頓郵報表示，「我們都知道人人終有一天須打卡下車，所以，對於她仍然健在，我們都深感驚奇和感激。」

弗朗西斯原本名列美國第二高壽人瑞，但美國第一高壽人瑞切卡雷利(Edie Ceccarelli)在加州度過116歲生日幾周後，於2月22日去世。追蹤全球最年長人瑞的組織LongeviQuest於4月間特別致贈弗朗西斯獎牌，宣布她榮登全美最年長人瑞。

哈里森說，她祖母「得知她現在是年紀最大的那個人，相當震驚，她簡直不敢相信。」

談到祖母近況，哈里森說，祖母近幾個月來放慢腳步，現在說話聲音微弱，儘管大部分時間躺在床上，仍閃現機鋒；「祖母比六個月前睡得更多，但她仍然說出自己的想法，毫不隱瞞，」哈里森說。

之前代表LongeviQuest致贈最高齡獎牌的邁耶斯(Ben Meyers)也表示，弗朗西斯115歲時提出的長壽建議，與去年114歲時相同。她告訴他：「說出你的想法，不要憋著。」

哈里森說，弗朗西斯1909年生於路易斯安納州，11歲時母親去世，她和五個兄弟姊妹失散，被送去親戚家生活；後來她成為單親媽媽，在休士頓ABC13新聞台經營咖啡店20年。現在，弗蘭西斯的家人常來拜訪她，其中包括三個孫子、五個曾孫和四個玄孫。

弗朗西斯除了偶爾服用阿斯匹靈，不服用任何藥物。哈里森說：「那天我問她對115歲生日有何感想，她微笑說：『我感謝仁慈的上帝讓我在此』；她說她無可抱怨，我們全家其他人也有同感。」

休士頓 加州 路易斯安納州

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