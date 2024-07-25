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侵占逾億元造福軍眷經費 前陸軍雇員被判刑15年

記者張聲肇／綜合報導
陸軍前雇員梅洛(左)利用職權竊走軍方1億900萬元編列來造福軍眷的經費，23日被判刑15年。(美聯社)
陸軍前雇員梅洛(左)利用職權竊走軍方1億900萬元編列來造福軍眷的經費，23日被判刑15年。(美聯社)

陸軍前雇員梅洛(Janet Yamanaka Mello)的職責是幫助軍方家庭和兒童，卻利用職權竊走軍方1億900萬編列來造福軍眷的經費，大買豪宅珠寶，23日判刑15年。

德州西區聯邦檢察官艾斯帕扎(Jaime Esparza)說，現年57歲的梅洛在擔任「陸軍士氣、福利與康樂計畫」(Army Morale , Welfare and Recreation Program)財務經理期間，陸續犯下五項郵政詐欺罪、五項謊報稅務罪，她於今年3月對10項罪名認罪。

她於2016年12月成立「兒童健康與青少年終身發展」公司(Child Health and Youth Lifelong Development)，主要是為了方便洗錢，把軍方用來造福軍眷的贈款，挪到自己公司名下。軍方撥給她公司服務軍眷兒少的錢，她一一轉存到自己的銀行帳戶，然後大買衣服、汽車與房地產等。

美聯社報導，梅洛用竊款奢豪度日，光是汽車就有82輛，包括一輛馬賽拉蒂(Maserati)、一輛賓士(Mercedes)、一輛1954年的雪佛蘭科爾維特跑車、一台法拉利摩托車(Ferrari Fratelli)；2022年某日，花了92萬3000元購買珠寶。

她任職六年期間，分49次請款1億1700萬元，獲得陸軍1億900萬撥款，為了掩飾可疑收入，詐騙所得分別於2017、2019、2020、2021和2022年報稅。

聯邦檢察官艾斯帕扎說，梅洛背叛了政府機關對她的信託，不斷撒謊矇騙以自肥，把政府給她用來照顧全球各地軍人子弟的1.09億元，自私地偷了過來，用來大買豪宅、80多輛汽車、1500多件珠寶。

梅洛的辯護律師弗羅瑞斯(Albert Flores)說她「深感懊悔」，「她明白自己犯罪，並引以為恥。」

佛羅瑞斯說，梅洛用竊款買來的東西大多保存完好，希望能夠賣掉，賠償政府。對法院的判決，她不打算上訴。

檢方表示，地檢署將持續不懈，把「犧牲同胞利益，非法自肥」的人繩之以法。

報稅 德州 房地產

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