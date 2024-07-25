密蘇里法官改判冤獄33年男無罪 檢方提出上訴、不放人

非裔男子鄧恩(右)因謀殺罪坐牢33年，22日法官推翻他的定罪。(美聯社)

密蘇里州 聖路易郡巡迴法官聖海塞爾(Jason Sengheiser)22日推翻對非裔男子鄧恩(Christopher Dunn)的定罪，鄧恩因謀殺罪坐牢33年，但他始終宣稱清白。

聖海塞爾的裁決可讓鄧恩獲釋出獄，法官在裁決書寫道：「密蘇里州須立即釋放鄧恩」；鄧恩原本被判無期徒刑，不得假釋。不過監獄 尚未釋放鄧恩，因為共和黨籍州檢察長貝利(Andrew Bailey)對法官裁決提出上訴，密州典獄局發言人說，該局正在等待上訴結果。這是數周內，二度發生法官裁定放人，卻因檢察長反對而無法獲釋的案例。

幾周前，聖海塞爾舉行三天的聽證會，深思熟慮後，做出扭轉現年52歲鄧恩一生的裁決。

1990年5月18日，15歲的羅傑斯(Ricco Rogers)與一群十多歲的青少年在屋外玩耍，當時一名槍手朝羅傑斯開槍，羅傑斯傷重不治。

槍擊 事件後，自稱目睹槍擊事件的12歲小戴維斯(Michael Davis Jr.)與14歲的斯特普(DeMorris Stepp)指證鄧恩殺害羅傑斯，鄧恩被判一級謀殺罪成立。

不過，小戴維斯與斯特普成年後，先後撤銷證詞，並坦言當初遭受警察和檢察官威脅，才被迫做偽證。

聖路易郡巡迴檢察官戈爾(Gabe Gore)今年2月提出動議，尋求撤銷罪名，聽證會於5月舉行。

聖海塞爾在裁決中寫道，「巡迴檢察官已清楚證明被告『實際上是清白的』，摧毀對鄧恩定罪的基礎，因為新的證據，沒有一位陪審團經合理考量後，繼續支持對鄧恩的有罪判決。」

鄧恩的律師翠西亞‧布希內(Rojo Bushnell)對法官聖海塞爾的裁決感到「欣喜若狂」，身兼「中西部清白專案」(Midwest Innocence Project)執行董事的布希內發出聲明表示，「克里斯現在期待以自由人的身分，與妻子和家人共度家庭時光」。

密蘇里州檢察長辦公室反對撤銷鄧恩的定罪，密州律師在5月的聽證會上，堅稱小戴維斯與斯特普最初的證詞有效。

密州司法廳副廳長翠斯汀‧埃斯特普(Tristin Este)在聽證會上說：「該判決準確且必須成立。」