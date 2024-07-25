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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

黃石公園熱液爆炸 汙水、礫石、碎石從天而降 步道受損幸無傷亡

編譯陳韻涵／綜合報導
圖中顯示黃石國家公園23日上午發生「氣爆」後，餅乾盆的遊客走道遭到破壞。(美聯社)
圖中顯示黃石國家公園23日上午發生「氣爆」後，餅乾盆的遊客走道遭到破壞。(美聯社)

黃石國家公園(Yellowstone National Park)23日上午發生「氣爆」，水蒸氣、汙水、深色礫石和泥土噴上高空，遊客紛紛走避。

美聯社報導，23日上午10時許，黃石國家公園的餅乾盆地(Biscuit Basin)發生「熱液爆炸」(hydrothermal explosion)現象，事發地點位於著名的老忠實間歇泉(Old Faithful Geyser)北方數哩處的溫泉區。

黃石火山觀測站(Yellowstone Volcano Observatory)科學家波蘭(Mike Poland)表示，此次爆炸可能是黃石公園著名的間歇泉、溫泉及其他熱景下方的廣闊天然通道堵塞所致，通道堵塞會導致熱氣和壓力積聚，就像壓力鍋，當液態水突然變成蒸汽，體積瞬間膨脹就會爆炸。

網路影片顯示，數十人在木棧板鋪設的步道上觀看熱液爆炸奇景，但隨著溫熱水滴和碎石從天而降，眾人意識到危險，有人高喊「後退」、「天啊」，另有人拔腿逃命。

截至23日晚，未傳出人員傷亡通報，但有一條步道輕微損毀。

園方基於遊客安全考量，暫時關閉餅乾盆地及其周遭區域。

遊客佛拉達‧瑪奇(Vlada March)事發當時，與母親、丈夫和兩個小孩正好來到餅乾盆聽取導覽解說，她察覺異狀並開始錄影。

主業為加州房地產經紀人的瑪奇說：「我們看到蒸氣奔騰，幾秒內就出大事了。它爆炸，就像烏雲遮蔽太陽。」

瑪奇說：「我們的導遊吶喊『快跑』，然後我開始奔跑，並對孩子喊叫『跑、跑、跑』，然後我盡我所能的拍下這一切。」

從天而降的碎石砸中她們所在的木棧道，瑪奇的母親當時坐在熱液爆炸附近的一張長椅上；瑪奇表示，母親嚇得瑟瑟發抖，身上被熱液噴濺出的土石和汙水噴得髒兮兮，幸好沒事。

瑪奇一行人走在破損的木棧道上離開事發現場，雖然「有點害怕，但幸好木棧道沒有在我們腳下崩塌」。

熱液爆炸後的影片與照片顯示，木棧道的路面和護欄被岩石和泥土覆蓋，附近的池水也變成泥濘渾水。

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