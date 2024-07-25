我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

7月22日地球均溫62.87℉ 12萬年來最熱的一天

記者張聲肇／綜合報導
7月22日地球平均氣溫為華氏62.87度，專家指是有紀錄以來最熱的一天。(美聯社)
7月22日地球平均氣溫為華氏62.87度，專家指是有紀錄以來最熱的一天。(美聯社)

歐盟哥白尼氣候變遷服務處說，7月22日地球平均氣溫為華氏62.87度，打破21日的紀錄，成為有紀錄以來最熱的一天。22日全球均溫比21日高出華氏0.1度。

哥白尼氣候變遷服務處說， 取得資料後，有可能23日的氣溫也打破紀錄。

氣象科學家說，22日的地球均溫有可能是12萬年來的最高紀錄，因為人類行為造成的氣候變遷與地球暖化，是地球越來越熱的原因。科學家雖然沒法確認12萬年來就是這天最熱，不過，人類開始發展農業前很長一段時間以來，地球溫度從來沒有這麼高過。

賓州大學氣候科學家麥可曼（Michael Mann）說，要確定這點很困難，因為樹木年輪、珊瑚、冰河或南北極冰層取出來的冰柱樣本資料，都無從斷定12萬年前的氣候樣貌。

近幾十年來的溫度變化，符合科學家根據人類燃燒化石燃料數量漸增模式所做的預測。印度熱帶氣象學研究所科學家柯爾(Roxy Mathew Koll)說，「我們所處的時代，天氣與氣候紀錄，時常飆到超出我們可以忍受的程度，所造成的生命與生計損失，也難以克服。」

康乃爾大學氣候科學家馬霍沃爾德(Natalie Mahowald)說，從熱死人數之多，就可看出，再不積極減少二氧化碳的排放，氣候災難將會多慘。二氧化碳是把熱氣圈住，導致地球暖化的主要氣體。

哥白尼氣候變遷服務處的初步資料顯示，22日全球平均氣溫為華氏62.87度，本周兩天最高溫紀錄之前，最高溫紀錄於去年寫下，再往前，日均溫的最高紀錄在2016年創下，當時是華氏62.24度。

哥白尼氣變處說，2024年是「極度溫暖」的一年，隨著本周連創兩個單日均溫紀錄，南極地區也較往年溫暖。去年7月初，南極大陸也寫下當地最高溫紀錄。

該處的氣溫資料最早從1940年開始保存，英美政府則從1980年開始記錄。很多科學家綜合樹木年輪、冰河樣本等資料，推斷去年是12萬年來最熱的一年，而這個高溫紀錄，2024年上半年就打破了。

氣候變遷 高溫 冰河

上一則

黃石公園熱液爆炸 汙水、礫石、碎石從天而降 步道受損幸無傷亡

延伸閱讀

研究：美國農藥中永久性化學物質增 危害人類健康

研究：美國農藥中永久性化學物質增 危害人類健康
全球平均氣溫連2天破紀錄 7/22史上最熱一天

全球平均氣溫連2天破紀錄 7/22史上最熱一天
生命起源論要重寫？研究發現海底金屬產生「黑暗氧氣」

生命起源論要重寫？研究發現海底金屬產生「黑暗氧氣」
24日北美極光大爆發 紐約有望看見

24日北美極光大爆發 紐約有望看見

熱門新聞

范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
財經網站GOBankingRates指出，退休人士即使住在國外，只要事先填妥文件就能照常領取社安金支票，但要注意有九個國家無法領取。(美聯社)

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

2024-07-20 10:48
前總統歐巴馬。(美聯社)

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

2024-07-21 16:16
父母為移民的不少Z世代兒女放棄美國夢，選擇遠走他鄉或認真考慮搬到其他國家。(本報檔案照)

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

2024-07-23 12:28
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用 Login.gov ，才能繼續獲得線上服務。(美聯社)

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

2024-07-17 13:45
副總統賀錦麗。(美聯社)

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

2024-07-23 11:18

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入