7月22日地球均溫62.87℉ 12萬年來最熱的一天

7月22日地球平均氣溫為華氏62.87度，專家指是有紀錄以來最熱的一天。(美聯社)

歐盟哥白尼氣候變遷 服務處說，7月22日地球平均氣溫為華氏62.87度，打破21日的紀錄，成為有紀錄以來最熱的一天。22日全球均溫比21日高出華氏0.1度。

哥白尼氣候變遷服務處說， 取得資料後，有可能23日的氣溫也打破紀錄。

氣象科學家說，22日的地球均溫有可能是12萬年來的最高紀錄，因為人類行為造成的氣候變遷與地球暖化，是地球越來越熱的原因。科學家雖然沒法確認12萬年來就是這天最熱，不過，人類開始發展農業前很長一段時間以來，地球溫度從來沒有這麼高過。

賓州大學氣候科學家麥可曼（Michael Mann）說，要確定這點很困難，因為樹木年輪、珊瑚、冰河 或南北極冰層取出來的冰柱樣本資料，都無從斷定12萬年前的氣候樣貌。

近幾十年來的溫度變化，符合科學家根據人類燃燒化石燃料數量漸增模式所做的預測。印度熱帶氣象學研究所科學家柯爾(Roxy Mathew Koll)說，「我們所處的時代，天氣與氣候紀錄，時常飆到超出我們可以忍受的程度，所造成的生命與生計損失，也難以克服。」

康乃爾大學氣候科學家馬霍沃爾德(Natalie Mahowald)說，從熱死人數之多，就可看出，再不積極減少二氧化碳的排放，氣候災難將會多慘。二氧化碳是把熱氣圈住，導致地球暖化的主要氣體。

哥白尼氣候變遷服務處的初步資料顯示，22日全球平均氣溫為華氏62.87度，本周兩天最高溫 紀錄之前，最高溫紀錄於去年寫下，再往前，日均溫的最高紀錄在2016年創下，當時是華氏62.24度。

哥白尼氣變處說，2024年是「極度溫暖」的一年，隨著本周連創兩個單日均溫紀錄，南極地區也較往年溫暖。去年7月初，南極大陸也寫下當地最高溫紀錄。

該處的氣溫資料最早從1940年開始保存，英美政府則從1980年開始記錄。很多科學家綜合樹木年輪、冰河樣本等資料，推斷去年是12萬年來最熱的一年，而這個高溫紀錄，2024年上半年就打破了。