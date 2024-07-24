西南航班降落進場高度超低僅150呎 今年已3起低飛事件 航管局調查

西南航空公司14日發生班機低飛，離海面僅150呎，臨時改換降落機場的事件。(美聯社)

西南航空(Southwest Airlines)425號航班14日原定在佛羅里達州 坦帕國際機場(Tampa International Airport)著陸，卻在距離目的地點約5哩時過早降低高度，飛行高度僅150呎，而且最終也未降落在坦帕機場，改道飛到200哩外的勞德岱堡機場(Fort Lauderdale-Hollywood International Airport)才降落；聯邦航空管理局(FAA)已在調查該事件， 同時對該航空公司的連串安全事件展開廣泛稽核。

美聯社報導，航班即時追蹤網站Flightradar24顯示西南425航班從俄亥俄州 哥倫布(Columbus)起飛，在飛越考特尼坎貝爾海堤(Courtney Campbell Causeway)附近的舊坦帕灣(Old Tampa Bay)時達到最低點。此前另外三班飛往坦帕的班機飛越同一地點時高度均在1225呎左右，不像425航班僅有150呎那麼低。

西南航空聲明稱，425航班在機組人員停止進場坦帕國際機場的計畫後，安全改道飛往勞德岱堡機場。FAA於22日表示正在調查這起事件，西南航空則稱正與FAA聯繫，以了解並解決任何違規行為，「對西南航空而言，沒有比顧客和員工的安全更重要的事」。

這已非西南航空首起低飛事件，6月18日其4069航班飛近奧克拉荷馬市威爾羅傑斯世界機場(Will Rogers World Airport)9哩處時離地面才525呎，觸發了低空警報。塔台人員收到警告後呼叫該航班機組人員，飛機拉升後重新繞場一圈才平安降落。

此外，4月時西南航空2786號航班也在夏威夷 海岸附近俯衝，從約1000呎驟降到離海面不到400呎。國家運輸安全委員會(NTSB)還在調查6月時746號航班在3萬2000呎高空「荷蘭式翻滾」(Dutch Roll)的事件。

西南航空公司承認FAA展開稽核， 並稱公司、工會和FAA專家及領袖已組成一個小組，以便更嚴密檢查該公司的安全系統，「這個小組的任務是根據數據進行深入分析，以找到改善的機會」。

FAA表示，該局已加強對西南航空的監督，以確保遵守聯邦安全規定，同時稽核的時間表將根據安全調查來決定。