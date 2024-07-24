擊落葉門自殺無人機 首開美國女戰鬥飛行員空戰紀錄
海軍發布新聞指出，從艾森豪號航空母艦(USS Dwight D. Eisenhower CVN 69)起飛的一架由女飛行員所駕駛之F/A-18F型超級大黃蜂(Super Hornet)戰機，日前擊落葉門武裝團體青年運動組織(Houthi)發射的自殺無人機，首開美國女性戰機飛行員空對空勝利紀錄。
為了保護官兵隱私和家屬安全，軍方並未透露該名飛行員的姓名及官階。第二航艦打擊群表示，這架F/A-18戰機所屬的中隊總共執行超過1500次戰鬥任務，作戰飛行時數達3000小時，包括對伊斯蘭國(ISIS)目標進行攻擊，並且從2023年12月起，對青年運動組織無差別攻擊國際航運路線上商船的行為，展開反擊。
女飛行員所屬的第32戰鬥攻擊中隊｢飛行劍客｣(VFA-32 Flying Swordsmen)是艾森豪號所屬四個戰鬥機中隊之一，在保護國際航道的作戰中，對青年組織的無人機先後發射了20枚空對空飛彈。海軍說，在某次任務中，該中隊的女飛行員擊落空中目標，成為第一個空中擊落敵機的美國女性。
艾森豪號航艦打擊群在海上服勤9個月後，於7月14日返抵母港諾福克(Norfolk)。通常航艦戰鬥群出海執勤時間為6至8個月，艾森豪號這次兩度延長巡弋時間。
第32中隊指揮官霍克(Jason Hoch)說，這次出勤期間，中隊在「難以相信的艱困環境」下，能有此表現，實屬難能可貴。
該中隊除了空中巡邏，還七度攻擊青年運動組織的地面目標，摧毀彈藥庫與指揮管制所。霍克說，「我們一再證明，航艦打擊群的彈性對這場戰鬥的貢獻，無可比擬。」
第二航艦打擊群其他艦艇包括菲律賓海號飛彈巡洋艦、梅森號和葛瑞夫里號驅逐艦，總共發射了155枚標準型防空導彈、135枚戰斧巡弋飛彈，飛機也發射了60枚空對空飛彈以及420顆炸彈，擊中460個青年運動組織的軍事目標。
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