我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

擊落葉門自殺無人機 首開美國女戰鬥飛行員空戰紀錄

記者張聲肇／綜合報導
一架第32戰鬥攻擊中隊的F/A-18F型戰機結束任務後，正要降落在艾森豪號航空母艦甲板上。該中隊一名女性飛行員日前擊落一架葉門武裝團體青年運動組織的無人機，首開美國女性飛行員空對空勝利紀錄。(路透)
一架第32戰鬥攻擊中隊的F/A-18F型戰機結束任務後，正要降落在艾森豪號航空母艦甲板上。該中隊一名女性飛行員日前擊落一架葉門武裝團體青年運動組織的無人機，首開美國女性飛行員空對空勝利紀錄。(路透)

海軍發布新聞指出，從艾森豪號航空母艦(USS Dwight D. Eisenhower CVN 69)起飛的一架由女飛行員所駕駛之F/A-18F型超級大黃蜂(Super Hornet)戰機，日前擊落葉門武裝團體青年運動組織(Houthi)發射的自殺無人機，首開美國女性戰機飛行員空對空勝利紀錄。

為了保護官兵隱私和家屬安全，軍方並未透露該名飛行員的姓名及官階。第二航艦打擊群表示，這架F/A-18戰機所屬的中隊總共執行超過1500次戰鬥任務，作戰飛行時數達3000小時，包括對伊斯蘭國(ISIS)目標進行攻擊，並且從2023年12月起，對青年運動組織無差別攻擊國際航運路線上商船的行為，展開反擊。

女飛行員所屬的第32戰鬥攻擊中隊｢飛行劍客｣(VFA-32 Flying Swordsmen)是艾森豪號所屬四個戰鬥機中隊之一，在保護國際航道的作戰中，對青年組織的無人機先後發射了20枚空對空飛彈。海軍說，在某次任務中，該中隊的女飛行員擊落空中目標，成為第一個空中擊落敵機的美國女性。

艾森豪號航艦打擊群在海上服勤9個月後，於7月14日返抵母港諾福克(Norfolk)。通常航艦戰鬥群出海執勤時間為6至8個月，艾森豪號這次兩度延長巡弋時間。

第32中隊指揮官霍克(Jason Hoch)說，這次出勤期間，中隊在「難以相信的艱困環境」下，能有此表現，實屬難能可貴。

該中隊除了空中巡邏，還七度攻擊青年運動組織的地面目標，摧毀彈藥庫與指揮管制所。霍克說，「我們一再證明，航艦打擊群的彈性對這場戰鬥的貢獻，無可比擬。」

第二航艦打擊群其他艦艇包括菲律賓海號飛彈巡洋艦、梅森號和葛瑞夫里號驅逐艦，總共發射了155枚標準型防空導彈、135枚戰斧巡弋飛彈，飛機也發射了60枚空對空飛彈以及420顆炸彈，擊中460個青年運動組織的軍事目標。

上一則

收賄被定罪 新州聯邦參議員梅南德茲終於辭職 宣告8/20走人

下一則

達美23日再取消500航班 運輸部接獲大量服務不佳投訴

延伸閱讀

烏無人機打擊克里米亞附近 俄港口渡輪遇襲1死5傷

烏無人機打擊克里米亞附近 俄港口渡輪遇襲1死5傷
烏克蘭軍方：俄國對基輔發動2周來第5次無人機攻擊

烏克蘭軍方：俄國對基輔發動2周來第5次無人機攻擊
報復首都特拉維夫遭襲擊 以狂炸葉門青年運動

報復首都特拉維夫遭襲擊 以狂炸葉門青年運動
以色列狂炸葉門港市陷火海 至少3死87傷 報復青年運動釀1死

以色列狂炸葉門港市陷火海 至少3死87傷 報復青年運動釀1死

熱門新聞

范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
財經網站GOBankingRates指出，退休人士即使住在國外，只要事先填妥文件就能照常領取社安金支票，但要注意有九個國家無法領取。(美聯社)

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

2024-07-20 10:48
前總統歐巴馬。(美聯社)

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

2024-07-21 16:16
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用 Login.gov ，才能繼續獲得線上服務。(美聯社)

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

2024-07-17 13:45
父母為移民的不少Z世代兒女放棄美國夢，選擇遠走他鄉或認真考慮搬到其他國家。(本報檔案照)

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

2024-07-23 12:28
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選