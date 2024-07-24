擊落葉門自殺無人機 首開美國女戰鬥飛行員空戰紀錄

一架第32戰鬥攻擊中隊的F/A-18F型戰機結束任務後，正要降落在艾森豪號航空母艦甲板上。該中隊一名女性飛行員日前擊落一架葉門武裝團體青年運動組織的無人機，首開美國女性飛行員空對空勝利紀錄。(路透)

海軍發布新聞指出，從艾森豪號航空母艦(USS Dwight D. Eisenhower CVN 69)起飛的一架由女飛行員所駕駛之F/A-18F型超級大黃蜂(Super Hornet)戰機，日前擊落葉門武裝團體青年運動組織(Houthi)發射的自殺無人機，首開美國女性戰機飛行員空對空勝利紀錄。

為了保護官兵隱私和家屬安全，軍方並未透露該名飛行員的姓名及官階。第二航艦打擊群表示，這架F/A-18戰機所屬的中隊總共執行超過1500次戰鬥任務，作戰飛行時數達3000小時，包括對伊斯蘭國(ISIS)目標進行攻擊，並且從2023年12月起，對青年運動組織無差別攻擊國際航運路線上商船的行為，展開反擊。

女飛行員所屬的第32戰鬥攻擊中隊｢飛行劍客｣(VFA-32 Flying Swordsmen)是艾森豪號所屬四個戰鬥機中隊之一，在保護國際航道的作戰中，對青年組織的無人機先後發射了20枚空對空飛彈。海軍說，在某次任務中，該中隊的女飛行員擊落空中目標，成為第一個空中擊落敵機的美國女性。

艾森豪號航艦打擊群在海上服勤9個月後，於7月14日返抵母港諾福克(Norfolk)。通常航艦戰鬥群出海執勤時間為6至8個月，艾森豪號這次兩度延長巡弋時間。

第32中隊指揮官霍克(Jason Hoch)說，這次出勤期間，中隊在「難以相信的艱困環境」下，能有此表現，實屬難能可貴。

該中隊除了空中巡邏，還七度攻擊青年運動組織的地面目標，摧毀彈藥庫與指揮管制所。霍克說，「我們一再證明，航艦打擊群的彈性對這場戰鬥的貢獻，無可比擬。」

第二航艦打擊群其他艦艇包括菲律賓海號飛彈巡洋艦、梅森號和葛瑞夫里號驅逐艦，總共發射了155枚標準型防空導彈、135枚戰斧巡弋飛彈，飛機也發射了60枚空對空飛彈以及420顆炸彈，擊中460個青年運動組織的軍事目標。