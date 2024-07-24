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達美23日再取消500航班 運輸部接獲大量服務不佳投訴

記者張聲肇/綜合報導
受電腦當機衝擊的達美航空公司，23日中午前再取消500次東岸航班。(美聯社)
受電腦當機衝擊的達美航空公司，23日中午前再取消500次東岸航班。(美聯社)

受電腦當機衝擊的達美航空(Delta Airlines)23日中午前再取消500次東岸航班，占全美取消航班的三分之二，運輸部開始調查，這段期間該公司如何對待乘客。

運輸部長布塔朱吉在X社媒平台上公布調查的消息，並說政府要看看達美航空在電腦作業恢復正常前，是否遵行法令，照顧乘客。

他說，「所有航空公司的乘客都有受到公平對待的權利，我要確認這項權利受到保障。」

18日晚到19日早上，網路安全公司CrowdsStrike替客戶更新軟體時出錯，導致全球800萬台使用微軟視窗作業系統的電腦當機，各行業災情空前嚴重。

迄今，總部在亞特蘭大的達美航空已取消6600多班機，遠比其他航空公司多。達美說會配合政府調查。

達美說，CrowdsStrike更新視窗系統軟體，導致全球資訊科技系統失靈，該公司還在奮力恢復營運，也努力不懈照顧受班機取消與誤點衝擊的乘客，盡量做到讓他們滿意，不辜負他們對達美航空可靠、準時服務的期待。

達美說，全公司科技系統幾乎一半靠微軟視窗運作，包括飛行員與空服人員排班系統，電腦當機後，班表等變化層出不窮，電腦系統應付不來。

達美航空在新冠病疫大流行前後，營運、獲利在美國都首屈一指，班機準點排名也名列前茅，如今卻被軟體更新差錯一事打擊得尚未恢復，令人驚訝。

運輸部說，看到達美班機的營運仍廣受電腦當機阻擾，也接到大量乘客投訴服務不佳，已展開調查，到底問題出在哪裡。投訴內容是調查重點。

運輸部將集中調查達美是否遵照聯邦法規，立即退款給班機取消或誤點嚴重的乘客。一名20日班機被取消的乘客，把達美回應他的訊息傳給美聯社：「如果您的機票不想改期，票價會自動轉為電子信用金額，今後訂購達美機票可抵用。」

達美航空 微軟 亞特蘭大

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