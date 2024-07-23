達美再砍600航班 微軟當機災情延燒

亞特聯大機場候機室一名旅客望著窗外的達美航空客機，卻不曉得什麼時候才能登機。全球大當機四天後，達美航空仍未能恢復正常營運，22日又取消了600個航班。(美聯社)

達美航空 (Delta Air Lines)仍未能從四天前的全球微軟 軟體大當機「災難」中恢復過來，22日又取消了600航班。

19日爆發的電腦軟體問題，造成各大機場、醫院、個行業全面當機；根據FlightAware網站，僅僅21日，全美仍有近1500架航班被迫取消，其中達美累計三天已取消超過3500架航班，許多旅客受困機場抱怨連連。

使用微軟視窗作業系統的電腦，加裝CrowdsStrike公司的防毒軟體，是為了防範駭客攻擊，這次為了替客戶更新軟體，反而出現技術大問題。

CrowdsStrike說，使用蘋果作業系統和Linux作業系統的電腦未受影響。

運輸部長布塔朱吉21日在社媒平台上表示，數百封針對達美航空申訴函如雪片般飛來，客戶抱怨他們上網「持續受阻」，這種客服水準「不可接受」。「我已對達美航空清楚表明，每個客戶該受到的保護，它沒做到的話，政府會追究責任的。」

達美執行長巴斯千(Ed Bastian)21日在部落格發文說，電腦當機影響到追蹤員工動向的重要工具，電腦系統癱瘓引起的大量變化「史無前例」，達美無法有效處理。「本公司的團隊日以繼夜在設法修復，期儘速恢復全部作業。」

這次當機對達美航空造成的損害，大於其他航空公司。19日，達美取消1200航班，聯合航空取消649航班，美國航空408航班，精神航空234航班。這天，全球共4萬6000航班因同樣問題而取消。

運輸部說，員工管理軟體出問題，類似2022年聖誕假期西南航空電腦系統大癱瘓，導致1萬6900航班取消或誤點，200萬乘客的旅行計畫大亂。西南航空的電腦當機，在冬季暴風雪 衝擊下益發嚴重，公司電腦無法調度員工，演變為人力危機。

經調查後，運輸部最後對西南航空開出1.4億元鉅額罰單。西南航空另外還得延長讓已定位乘客改期的期限。這次，運輸部強調，達美航空的乘客如果不想搭機，就要退費給他們。