南加迪士尼員工合約談不攏 授權罷工

南加州迪士尼樂園正在進行勞資談判，部分員工17日在園區內舉行示威，表達對於合約內容的不滿。(路透)

代表南加州迪士尼 樂園及度假村(Disneyland Resort)1萬4000多名員工的4個工會，20日宣布獲99%會員授權舉行罷工 ，藉以在合約談判中爭取公平待遇。

授權並不等如即時罷工，只是讓工會與資方談判期間手上握有更多籌碼，若然最終還是發生罷工則將是迪士尼樂園40年來首次。

迪士尼發言人卡古德(Jessica Good)表示，談判期間的罷工授權並不罕見，談判會在22日及23日召開。

4個工會是代表主題樂園演員、遊樂設施操作員、糖果製造工人及禮品店店員，合約已於 6月16日到期。

工會表示員工都受夠了，面臨衣食住行萬物齊漲的經濟困境，尤其在食物價格及住房支出方面更是陷於危機。

新合約談判於4月24日開始，經過近兩個月後仍無結果，675名員工6月10日向公司提起訴訟，指受到不公平勞工 待遇及行為。

工會談判委員會表示，迪士尼資方不但沒簽訂公平合約，而是採取多種不公平的勞工行為，包括對在工作期間佩戴工會徽章的員工採取非法的紀律處分，甚至恐嚇及監視，其目的只是試圖阻止工會成員行使權利及簽訂一份維持現狀的合約。

負責執行勞動法的聯邦獨立機構「全國勞動關係委員會」(National Labor Relations Board)正對員工的提控展開調查。

迪士尼樂園及度假村是南加州旅遊經濟的支柱，勞工學者近年對全國包括迪士尼在內主題樂園的勞資談判表示關注。

西方學院(Occidental College)及非營利組織經濟圓桌會議(Economic Roundtable)在2018年發表研究報告，指出74% 的迪士尼樂園員工無法支付每月的基本生活費用，甚至有人淪為無家可歸。

工會今年初一項內部調查，發現28%迪士尼樂園演員遇到食品不安全問題，33%出現住房危機問題，42%因為沒有醫療保障而需要告無薪病假。

迪士尼樂園上一次罷工是在1984年9月，近2000名演員罷工了22天。