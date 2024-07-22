共和黨大會封街 重創密爾瓦基店家

共和黨全國代表大會舉行期間，密爾瓦基主要街道兩旁都以鐵絲圍籬隔開，店家生意門可羅雀，抱怨不已。(美聯社)

共和黨 全國代表大會(RNC)日前在密爾瓦基(Milwaukee)熱鬧舉行，原本商家寄望人潮帶來錢潮，不料事與願違，因為維安考量，會場附近封街，導致生意一落千丈，店家抱怨連連。

根據美聯社報導，密爾瓦基市長強生(Cavalier Johnson)兩年前宣布舉辦共和黨全代會時，不忘提醒共和黨全國委員會成員：「我希望你們把所有錢帶到密爾瓦基，然後用一周把所有錢都留在密爾瓦基。」殊不知人算不如天算，兩年後的結果並非如此。

在共和黨全代會現場因為維安考量進行封街後，客流量與銷售額急劇下降，在會場附近經營酒品專賣店的薩迪克(Samir Saddique)直言RNC「什麼也沒帶來」。

薩迪克強調，即便共和黨全代會最後一天，其酒品專賣店生意僅為平日一成，令他感慨萬千：「我們簡直就是與世隔絕。」

密爾瓦基旅遊部門發言人柯尼格(Claire Koenig)表示，預估店家損失可能需要歷時三個月後才能恢復。

而且即使沒有被封街的非管制區，商店也是門可羅雀，當地一家酒吧經理鐘山姆(Sam Chung，音譯)表示：「大家都以為RNC是個賺錢的好機會，結果事實上，竟連外圍地區生意都受到波及，實在很奇怪。」

原來密爾瓦基是搖擺州 威斯康辛的深藍選區，因此RNC舉辦期間，酒吧常客銷聲匿跡，鐘山姆坦承：「他們根本不想來，因為附近很亂。」並強調：「這裡的常客都是民主黨支持者。」

蘭佩-雷沃林斯基(Debra Lampe-Revolinski)是薩迪克酒品專賣店附近居民，發現封街後就知道店家生意肯定慘兮兮，她說：「店家全被高大的金屬柵欄圍住，於是出現通貨緊縮。」

不過薩迪克還是寄望靠外賣炸玉米餅與冰鎮綠茶，吸引顧客繼續支持開業20餘年、躲過經濟衰退與新冠疫情 ，依然屹立不搖的店家，蘭佩-雷沃林斯基也強調：「若有什麼不同，就是這個小社區團結起來支持本地商家。」