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延宕1年 新英格蘭最長步道今夏開放

編譯廖振堯／綜合報導
號稱新英格蘭地區最長步道的拉莫伊爾谷鐵路步道(Lamoille Valley Rail Trail)原定去年7月揭幕，卻因洪水侵襲而延遲一年才開放，現在終於能讓愛好戶外活動的民眾享受佛蒙特州的自然美景。(美聯社)
號稱新英格蘭地區最長步道的拉莫伊爾谷鐵路步道(Lamoille Valley Rail Trail)原定去年7月揭幕，卻因洪水侵襲而延遲一年才開放，現在終於能讓愛好戶外活動的民眾享受佛蒙特州的自然美景。(美聯社)

號稱新英格蘭地區最長步道的拉莫伊爾谷鐵路步道(Lamoille Valley Rail Trail)原定去年7月揭幕，卻因夏季大洪水侵襲而延遲一年才開放，現在終於能讓愛好戶外活動的民眾享受佛蒙特州的自然美景。

美聯社報導，這條鐵路步道長達93哩(約150公里)，橫跨佛蒙特州北部，從西北部靠近尚普蘭湖(Lake Champlain)的斯旺頓(Swanton)鎮，到距離康乃狄克河(Connecticut River)與新罕布夏州邊界不遠的聖約翰斯堡(St. Johnsbury)之間，可供徒步旅行、騎自行車、騎馬等無引擎工具旅行；冬季時則會開放雪地摩托車、滑雪和雪鞋健行。

拉莫伊爾谷鐵路步道是該州眾多鐵路步道之一，在靠西端與密西斯奎伊谷鐵路步道(Missisquoi Valley Rail Trail)相交。健行愛好團體「穿越新罕州探險小徑」的創始人博羅斯基(Marianne Borowski)表示她騎過全美共48州的鐵路步道，而拉莫伊爾谷鐵路步道絕對名列前茅。「它充滿了新英格蘭的魅力，這就是佛蒙特州，非常美麗。它有森林、田野、農場、河流、小溪和濕地，還有鐵道路塹和乳牛——我的意思是這裡什麼美景都有。」

沿線社區也歡迎遊客前來，如強森(Johnson)小村便提供自行車租賃、旅遊行程安排、接駁車服務，讓遊客可以單程旅行而不用騎車來回。強森村以東約15哩的沃爾科特鎮(Wolcott)則計畫為步道上的遊客提供廁所和咖啡店等便利設施。

該步道沿線的鐵路於1877年完工，一直運作到1980年代；當地雪地摩托車組織於2000年代初開始將這條路線改造成四季皆宜的休閒步道，2022年將管理和建設移交給佛蒙特州交通廳。該廳指出改造總成本約3100萬元。

2023年洪水損壞部分步道仍待修復，但繞行路線已經公布；本月稍早的豪雨也導致部分路段關閉，資訊都張貼於https://railtrails.vermont.gov/trail-updates/。

佛蒙特州 新英格蘭 洪水

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