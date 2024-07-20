我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「繁花」原著作者曝最神似角色 不是寶總、汪小姐… 是「她」

中國無證客 在華人大麻場謀生遭剝削 怕遣返不敢吭聲

全美航班大亂 西南航空竟因「系統老舊」逃過一劫

編譯廖振堯／即時報導
資安公司CrowdStrike防毒軟體更新出包後，全球商店、機場、車站的系統出現崩潰、藍屏等情況，但西南航空(Southwest)卻運作正常，原因竟是因為用的舊系統。(美聯社)
資安公司CrowdStrike防毒軟體更新出包後，全球商店、機場、車站的系統出現崩潰、藍屏等情況，但西南航空(Southwest)卻運作正常，原因竟是因為用的舊系統。(美聯社)

資安公司CrowdStrike防毒軟體更新出包後，全球商店、機場、車站的系統出現崩潰、藍屏等情況，航空業更是陷入一片混亂，數以千計航班因此取消。不過西南航空(Southwest)在這次災情中屹立不搖，原因竟是系統太老舊。

科技資訊網站「Digitaltrends」報導，達美航空(Delta)、美國航空(American)、精神航空(Spirit)、邊疆航空(Frontier)、聯合航空(United)、忠實航空(Allegiant)都表示系統遇到問題，但西南航空的航班未受影響，稱營運順利。

這可能是歸因西南航空仍在用Windows 3.1，這是個「高齡」32歲的作業系統，CrowdStrike的次世代防毒軟體根本不支援這麼老的系統。據報西南航空的作業系統主要是Windows 95(1995年推出)和Windows 3.1所構建。

西南航空在過去幾年已因此受到批評，面臨更換作業系統的壓力，然而今時今日古老的作業系統似乎為該公司提供與世隔絕的防護罩，避免千禧年層級災難、保持正常運作。

微軟表示問題的根本原因已經解決，不過一切可能需要幾天才能恢復正常。微軟執行長納德拉(Satya Nadella)在X平台(前推特)上發文：「我們已經意識到這個問題，正在與CrowdStrike以及整個行業密切合作，為客戶提供技術指導和支持，以安全地重新上線他們的系統。」

不搭乘西南航空的數百萬旅客便沒那麼走運了，聯邦航空管理局(FAA)表示正在與幾家航空公司合作解決這次停擺；值得慶幸的是FAA本身並未受到影響。除了西南航空外，聯合包裹服務公司(UPS)、聯邦快遞(FedEx)都沒有因CrowdStrike而中斷服務。

微軟 達美航空 資安

上一則

「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

延伸閱讀

資安公司軟體更新引發全球大當機 專家示警：暴露科技依賴風險

資安公司軟體更新引發全球大當機 專家示警：暴露科技依賴風險
CrowdStrike更新釀微軟當機 專家稱可能檢查不善

CrowdStrike更新釀微軟當機 專家稱可能檢查不善
微軟當機／全球依賴少數企業軟體 一出錯造成骨牌效應

微軟當機／全球依賴少數企業軟體 一出錯造成骨牌效應
CrowdStrike更新問題釀微軟大當機 約1500人被迫留宿日本成田機場

CrowdStrike更新問題釀微軟大當機 約1500人被迫留宿日本成田機場

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
50歲的退休水牛城鎮消防局長康培拉托雷(中)在川普集會中遇害。(取自康培拉托雷臉書)

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

2024-07-14 17:10
前總統川普在賓州造勢集會遇襲。(截自X@Elon Musk)

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

2024-07-13 19:05
前總統川普13日在賓州造勢活動遭到槍擊，在事發約兩小時後，就被緊跟時事的中國商人火速製作成上衣，在淘寶等中國電商平台出售。(圖／取自天貓)

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

2024-07-14 09:13
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用 Login.gov ，才能繼續獲得線上服務。(美聯社)

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

2024-07-17 13:45

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死