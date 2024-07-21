我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

罕見橙龍蝦逃死劫 科州水族館安度餘生

編譯莊瑞萌／綜合報導
名為「Crush」的橙色龍蝦由於顏色相當罕見，逃過上餐桌的命運，被送往丹佛一處水族館安度餘生。(美聯社)
名為「Crush」的橙色龍蝦由於顏色相當罕見，逃過上餐桌的命運，被送往丹佛一處水族館安度餘生。(美聯社)

一隻橙色的龍蝦由於顏色相當罕見，逃過上餐桌的命運，被送往丹佛一處水族館安度餘生。

美聯社18日報導，科羅拉多州丹佛「市中心水族館」(Downtown Aquarium)的新住戶是一隻橙色的龍蝦，牠原本要被送往科羅拉多培布羅的「紅龍蝦餐廳」(Red Lobster)成為一道美食。一名資深員工在12日拆開一批貨物時，發現了這隻鮮豔的橙色龍蝦並立即通知餐廳經理。餐廳人員於是將其命名為「Crush」，以紀念美式足球丹佛野馬隊(Denver Broncos)1976至1986年間的傳奇的橙色(Orange Crush)防守陣容。

餐廳總經理卡斯坦迪克(Kendra Kastendieck)說，「我和餐廳許多員工都是土生土長的丹佛野馬隊粉絲，所以當我們看到那種橙色時，我們就知道Crush將是絕佳的代表，我們都希望我們的防守線再次如此出色。」

卡斯坦迪克表示，由於培布羅動物園無法收容Crush，所以她又聯繫市中心水族館，結果對方馬上有興趣收留。她表示，「一等到牠適應丹佛水族館的隔離水槽，就立刻顯得非常活躍，在牠的小地方探索。」

水族館工作人員表示，Crush將由獸醫進行檢查，在隔離30天後，會被安置於收容其他北大西洋冷水海域物種的展區內。市中心水族館館長何曼(Ryan Herman)說，「我們很高興能夠與社區和來訪科羅拉多的遊客分享這種非常罕見且奇妙的動物。」

卡斯坦迪克表示，Crush是在加拿大外海被捕捉到，一家位於田納西州的供應商原本要將Crush送往培布羅餐廳。基因突變可能導致龍蝦出現橙色、藍色和黃色。市中心水族館過去也曾收容一隻橙色龍蝦，該水族館目前擁有700多種魚類，還有一處魟魚礁以及三隻蘇門答臘虎。

工作人員17日正在包裝Crush龍蝦，準備送到水族館。(美聯社)
工作人員17日正在包裝Crush龍蝦，準備送到水族館。(美聯社)

田納西州 足球 動物園

上一則

淋浴水150℉燙死房客 肯塔基旅館判賠200萬

下一則

美國已知冤獄最久 密蘇里女被控謀殺服刑43年 無罪獲釋

延伸閱讀

最完整科州劍龍化石 拍出4460萬元天價

最完整科州劍龍化石 拍出4460萬元天價
科州增4人染禽流感 症狀溫和 全美九例

科州增4人染禽流感 症狀溫和 全美九例
科州1.5億年前劍龍化石下周紐約拍賣 估最多拍出600萬

科州1.5億年前劍龍化石下周紐約拍賣 估最多拍出600萬
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
50歲的退休水牛城鎮消防局長康培拉托雷(中)在川普集會中遇害。(取自康培拉托雷臉書)

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

2024-07-14 17:10
前總統川普在賓州造勢集會遇襲。(截自X@Elon Musk)

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

2024-07-13 19:05
前總統川普13日在賓州造勢活動遭到槍擊，在事發約兩小時後，就被緊跟時事的中國商人火速製作成上衣，在淘寶等中國電商平台出售。(圖／取自天貓)

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

2024-07-14 09:13
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用 Login.gov ，才能繼續獲得線上服務。(美聯社)

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

2024-07-17 13:45

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死