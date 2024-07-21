罕見橙龍蝦逃死劫 科州水族館安度餘生

名為「Crush」的橙色龍蝦由於顏色相當罕見，逃過上餐桌的命運，被送往丹佛一處水族館安度餘生。(美聯社)

一隻橙色的龍蝦由於顏色相當罕見，逃過上餐桌的命運，被送往丹佛一處水族館安度餘生。

美聯社18日報導，科羅拉多州丹佛「市中心水族館」(Downtown Aquarium)的新住戶是一隻橙色的龍蝦，牠原本要被送往科羅拉多培布羅的「紅龍蝦餐廳」(Red Lobster)成為一道美食。一名資深員工在12日拆開一批貨物時，發現了這隻鮮豔的橙色龍蝦並立即通知餐廳經理。餐廳人員於是將其命名為「Crush」，以紀念美式足球 丹佛野馬隊(Denver Broncos)1976至1986年間的傳奇的橙色(Orange Crush)防守陣容。

餐廳總經理卡斯坦迪克(Kendra Kastendieck)說，「我和餐廳許多員工都是土生土長的丹佛野馬隊粉絲，所以當我們看到那種橙色時，我們就知道Crush將是絕佳的代表，我們都希望我們的防守線再次如此出色。」

卡斯坦迪克表示，由於培布羅動物園 無法收容Crush，所以她又聯繫市中心水族館，結果對方馬上有興趣收留。她表示，「一等到牠適應丹佛水族館的隔離水槽，就立刻顯得非常活躍，在牠的小地方探索。」

水族館工作人員表示，Crush將由獸醫進行檢查，在隔離30天後，會被安置於收容其他北大西洋冷水海域物種的展區內。市中心水族館館長何曼(Ryan Herman)說，「我們很高興能夠與社區和來訪科羅拉多的遊客分享這種非常罕見且奇妙的動物。」