淋浴水150℉燙死房客 肯塔基旅館判賠200萬

肯塔基州厄蘭格市艾克諾汽車旅館外觀。(Econo Lodge官網)

肯塔基州 一名長者入住汽車旅館期間用熱水淋浴，由於水溫極高，造成三級燙傷，在醫院留醫幾個月後終告不治，他的家人獲法院判賠200萬元。

法庭文件披露，76歲的克羅尼斯(Alex Chronis) 2021年1118日入住肯州厄蘭格(Erlanger)的艾克諾汽車旅館(Econo Lodge)。翌日早上，當他打開水龍頭淋浴時，慘遭滾燙的熱水淋身，他隨即倒在浴缸內。

與他同行的另外兩人，聽到他的尖叫聲，馬上衝入浴室把他從浴缸抱了出來，並立即報警送院。治療數個月後，於2022年6月19日宣告不治。

克羅尼斯的家人後來向法院提告，要求旅館賠償，代表律師布蘭肯希普(Jeffrey Blankenship) 表示，旅館的高溫 熱水，造成克羅尼斯三級燙傷，深層組織為二級燒傷，以致必須接受植皮手術。

從克羅尼斯侄子及在汽車旅館所拍攝得的照片顯示，克羅尼斯腿上皮膚到處嚴重受損及變色。專家證人在聆訊中表示，從克羅尼斯的受傷程度來看，水溫至少有華氏150度(約攝氏83度)，足以燙死人。