淋浴水150℉燙死房客 肯塔基旅館判賠200萬
肯塔基州一名長者入住汽車旅館期間用熱水淋浴，由於水溫極高，造成三級燙傷，在醫院留醫幾個月後終告不治，他的家人獲法院判賠200萬元。
法庭文件披露，76歲的克羅尼斯(Alex Chronis) 2021年1118日入住肯州厄蘭格(Erlanger)的艾克諾汽車旅館(Econo Lodge)。翌日早上，當他打開水龍頭淋浴時，慘遭滾燙的熱水淋身，他隨即倒在浴缸內。
與他同行的另外兩人，聽到他的尖叫聲，馬上衝入浴室把他從浴缸抱了出來，並立即報警送院。治療數個月後，於2022年6月19日宣告不治。
克羅尼斯的家人後來向法院提告，要求旅館賠償，代表律師布蘭肯希普(Jeffrey Blankenship) 表示，旅館的高溫熱水，造成克羅尼斯三級燙傷，深層組織為二級燒傷，以致必須接受植皮手術。
從克羅尼斯侄子及在汽車旅館所拍攝得的照片顯示，克羅尼斯腿上皮膚到處嚴重受損及變色。專家證人在聆訊中表示，從克羅尼斯的受傷程度來看，水溫至少有華氏150度(約攝氏83度)，足以燙死人。
法官7月11日作出裁定，汽車旅館須賠償127萬1486.6元給予克羅尼斯，用於支付醫療費用，這筆賠償會併入他的遺產內；另外賠償1萬658.73元殯葬費用，25萬元用於賠償所受疼痛和痛苦，另外50萬元用作懲罰性賠償。辯方有30天的時間提出上訴。
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