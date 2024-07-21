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網路放話殺害川普、范斯 佛州男迅速遭逮捕

編譯俞仲慈／綜合報導
佛州男子韋斯曼在社群平台放話威脅，要殺害共和黨總統候選人川普及其競選搭檔范斯，19日遭警方逮捕。(佛州朱彼特市警局)
佛州男子韋斯曼在社群平台放話威脅，要殺害共和黨總統候選人川普及其競選搭檔范斯，19日遭警方逮捕。(佛州朱彼特市警局)

前總統川普13日在賓州遇刺未遂案發生不到一周，佛羅里達州一名男子因為在社群平台威脅殺害共和黨正副總統候選人川普與范斯(JD Vance，前譯萬斯)，遭到警方逮捕，也引發執法人員對國內政治暴力升級的憂心。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，佛州朱彼特警局(Jupiter Police Department)證實，該州男子韋斯曼(Michael M. Wiseman)在社群平台放話威脅，要殺害前總統川普與現任俄亥俄州聯邦參議員范斯，因此警方19日以書面威脅殺人罪將他逮捕。

朱彼特警局公布聲明強調：「針對相關報導並調查嫌犯臉書(Facebook)帳戶後，警方發現韋斯曼鎖定川普和范斯並多次放話威脅，川普與和范斯在本周稍早，獲得共和黨提名為總統與副總統候選人。」並補充道：「川普和范斯家族成員同樣也受到人身攻擊的威脅。」

雖然朱彼特警方並未透露韋斯曼更多細節，但鑑於此事發生在賓州川普遇刺未遂案不到一周時間，引發特勤局關切以及國內政治暴力升級的疑慮。

朱彼特警方透露，是在接獲「多個網路犯罪示警與民眾主動報案」後，經過特勤局以及佛州檢察長棕櫚灘郡(Palm Beach County)辦公室協調，鎖定韋斯曼進行調查，截至19日晚間，特勤局發言人尚未回應媒體詢問。

報導指出，本月13日川普在賓州巴特勒(Butler)舉辦造勢活動，遭到槍手射殺，所幸子彈劃過川普右耳，讓他僥倖逃過死劫，不過仍造成現場一人死亡以及兩人重傷的不幸，槍手隨後也被特勤局狙擊手擊斃。

根據國會警察局(U.S. Capitol Police)統計，去年全年累計接獲8008起國會議員恐嚇案件，較前一年增加，而且與2018年5206起案件數量相比，增幅超過50%，顯示國內政治暴力日益嚴重。

川普 范斯 賓州

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