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美國已知冤獄最久 密蘇里女被控謀殺服刑43年 無罪獲釋

編譯俞仲慈／綜合報導
密蘇里州女子珊卓·賀姆(中)被控謀殺定讞，服刑長達43年後，終於獲得無罪開釋，成為美國史上已知冤獄時間最久的女性。她19日出獄，在附近公園與闊別已久的家人團聚。(美聯社)
密蘇里州女子珊卓·賀姆(中)被控謀殺定讞，服刑長達43年後，終於獲得無罪開釋，成為美國史上已知冤獄時間最久的女性。她19日出獄，在附近公園與闊別已久的家人團聚。(美聯社)

密蘇里州一位婦女被控謀殺定讞，在服刑長達43年後，終於獲得無罪開釋，成為美國史上已知冤獄時間最久的女性。

美聯社報導，現年64歲的珊卓·賀姆(Sandra Hemme)19日離開奇利科西(Chillicothe)監獄，在附近公園與闊別已久的家人團聚。

賀姆看到孫女高興表示：「你媽媽給我一張你的照片，那時你還是個小嬰兒。」並繼續說道：「你小時候看起來很像媽媽，現在還是一樣像。」孫女則笑著回答：「大家都這麼說。」

根據司法扶助機構「清白專案」(Innocence Project)透露，賀姆是美國已知冤獄時間最久的女性。

報導指出，「清白專案」(Innocence Project)發現當年警方調查方向錯誤，害賀姆成為冤獄受害者，因此上個月巡迴法官、上訴法院與密州最高法院皆先同意釋放賀姆，但共和黨籍州檢察長貝利(Andrew Bailey)另有意見。

報導指出，賀姆1980年在密州聖約瑟夫(St. Joseph)被控刺殺一名圖書館人員致死，被判無期徒刑定讞；但1984年因「意圖參與施暴」被判兩年徒刑；1996年又因持刀片攻擊監獄管理員，再增加10年徒刑，兩案讓州檢方堅持賀姆對他人構成威脅，堅持不願放人。

但聖路易斯大學(Saint Louis University)法學院名譽院長沃夫(Michael Wolff)指出：「只要法院裁決，就應該遵從。」

賀姆辯護律師歐布萊恩(Sean O'Brien)也不滿指出：「給無辜者定罪太容易，讓他們出獄卻困難重重，甚至可以無視法院命令。」

因此19日舉行聽證會，法官霍斯曼(Ryan Horsman)當庭警告，若警方在數小時內沒有釋放賀姆，將以藐視法院要求貝利出庭說明，同時針對貝利私下致電典獄長不得放人的作法也嚴正斥責：「致電某人然後要他們對法院命令視而不見，根本是錯誤行為。」

賀姆獲釋後拒絕與媒體記者會面，但歐布萊恩透露，她將前往醫院探視因腎衰竭可能不久人世的父親，並強調「為了會面雙方已等候多時」。

珊卓·賀姆服刑時的檔案照。(美聯社)
珊卓·賀姆服刑時的檔案照。(美聯社)

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