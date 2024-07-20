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「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

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「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

記者顏伶如／即時報導
電子顯微鏡下人體組織內的李斯特菌。(路透)
電子顯微鏡下人體組織內的李斯特菌。(路透)

聯邦衛生官員19日說，多州爆發切片熟食肉(deli meat)遭李斯特菌(listeria)感染的情形，累計已造成至少2人死亡，28人住院。

疾病管制暨預防中心(CDC)數據顯示，位於中西部與東岸共計12個州傳出民眾吃了切片熟食肉之後身體不適的案例，李斯特菌主要經由遭到汙染的食物傳染，孕婦特別容易受到感染。包括伊利諾州、紐約州等地都有病例傳出，其中紐約市有7個感染案例。

感染李斯特菌的病患檢體已在5月29日至7月5日之間完成採樣。疾管中心指出，18名患者當中，有16人接受訪問時說，在餐廳吃到切片熟食肉之後開始身體不適，絕大多數患者吃下切片火雞肉、肝泥香腸或火腿肉。疾管中心現正設法釐清遭到李斯特菌汙染的肉品種類。

疾管中心說，並無證據顯示包裝熟食肉導致消費者遭到李斯特菌感染。

疾管中心表示，感染李斯特菌風險較高的族群，應該避免在餐廳食用切片熟食肉，除非熟食肉加熱烹煮到溫度達華氏165度，或者煮到熱騰騰的高溫

民眾感染李斯特菌之後，如果病菌從腸胃擴散到身體其他部位，可能導致嚴重疾病。孕婦的感染風險特別高，恐將造成胎而流產。孕婦感染李斯特菌的症狀包括發燒、疲憊以及肌肉疼痛。

接觸到李斯特菌的民眾可能出現症狀包括頭疼、頸部僵硬、神智混淆、失去平衡感以及抽搐，另外還有發燒、肌肉痠痛。

症狀通常出現於吃進遭到感染的食物後的1周到4周之間，不過最快也可能吃到不潔食物的當天就發病，或者拖到食用後70天才出現症狀。疾管中心建議認為自己有感染症狀的民眾聯絡就醫。

中西部與東岸共計12個州傳出民眾吃了切片熟食肉之後遭李斯特菌感染的病例，累計已造...
中西部與東岸共計12個州傳出民眾吃了切片熟食肉之後遭李斯特菌感染的病例，累計已造成至少2人死亡，28人住院。(路透)

紐約市 紐約州 高溫

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