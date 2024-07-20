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周星馳：佩佩姐，江湖再見 李安：懷念一個時代

記者陳建嘉／綜合報導
鄭佩佩(左)與周星馳合作「唐伯虎點秋香」，是香港經典喜劇。圖／摘自微博
鄭佩佩(左)與周星馳合作「唐伯虎點秋香」，是香港經典喜劇。圖／摘自微博

香港喜劇天王周星馳曾與多名華人傳奇巨星合作，與他在「唐伯虎點秋香」合作的「華夫人」鄭佩佩，19日傳出離世噩耗，周星馳也貼出鄭佩佩的黑白照片沉痛發文「佩佩姐，江湖再見」。

共演「臥虎藏龍」的楊紫瓊、章子怡都發文悼念，章子怡更難過寫下「世間再無碧眼狐狸」，楊紫瓊則表示「我們會永遠懷念妳的善良與才華」。

李安透過助理李良山回應表示，「很難想像我自小學起心目中的俠女就這樣逝去。懷念佩佩姐，懷念一個時代。更懷念跟她拍攝『臥虎藏龍』時的種種，她是我們心目中永遠的『武俠影后』。 更是一位不可多得的好人」。

鄭佩佩2015年偕女兒原子鏸出席香港電影金像獎頒獎典禮。（路透）
鄭佩佩2015年偕女兒原子鏸出席香港電影金像獎頒獎典禮。（路透）

鄭佩佩以胡金銓電影一系列武俠片聞名，但她2017年上「改變的起點」時，回憶第一部片其實不是武打片，而是引唱黃梅調的「寶蓮燈」。後來她以武打角色深植人心，連路上小混混看到她都要敬她三分，鄭佩佩笑說：「其實我只是眼神很兇，一點都不會打。」但她也是李安的武俠片偶像，當年籌拍「臥虎藏龍」，俠女反派「碧眼狐狸」在選角時，立刻首選便是鄭佩佩，也很開心她願意演出。

已故知名音樂人黃霑也在「唐伯虎點秋香」演出「華太師」。圖／摘自微博
已故知名音樂人黃霑也在「唐伯虎點秋香」演出「華太師」。圖／摘自微博

鄭佩佩雖演出多部經典，但就像她演出的俠女一樣，向來敢愛敢恨，在當紅之際選擇遠嫁美國，只是婚後背負沉重的生兒子壓力，夫妻感情也不緊密，這段婚姻在維持17年之後畫下句點，而她重回影壇後再度翻紅，主要因為在周星馳電影「唐伯虎點秋香」飾演霸氣威嚴的「華夫人」，也難得展現她誇張搞笑的功力，讓觀眾見證一代俠女原來也有幽默面貌。

周星馳(左)、吳孟達昔被稱為香港喜劇界的黃金搭檔。（本報資料照片）
周星馳(左)、吳孟達昔被稱為香港喜劇界的黃金搭檔。（本報資料照片）

李安拍攝武俠片「臥虎藏龍」之前，便表明一定要找武俠片殿堂級演員扮演反派「碧眼狐狸」，該角色當然只能由鄭佩佩演出，鄭佩佩也以該片榮獲香港電影金像獎最佳女配角，這也是她從影多年唯一拿下的香港金像獎，而她晚年淡出影壇，又以實境秀「花兒與少年」再度吸引年輕粉絲關注，更與大陸女星劉濤結為莫逆之交，劉濤曾多次對外表示「佩佩姐是我永遠的知己」。

即便是武俠巨星，鄭佩佩相當篤信佛教，過去拍攝「楊門女將」時更受訪透露自己在抄寫佛經，參與許多佛教活動，但她其實早在事業初期，就有想要出家的念頭，只是星雲法師當時以「塵緣未了」成功勸退，也締造她後來如日中天的事業。

香港 周星馳 劉濤

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