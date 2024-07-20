一代武俠影后鄭佩佩離世 享壽78

鄭佩佩以「大醉俠」俠女形象走紅。(圖／高雄電影館提供)

曾在「唐伯虎點秋香」中飾演華夫人、再攀生涯顛峰的資深影星鄭佩佩19日驚傳逝世噩耗、享壽78歲。她的經紀公司證實，她已於17日在舊金山 逝世。鄭佩佩演藝作品無數，也演活「臥虎藏龍」中的碧眼狐狸，還有「武俠影后」美譽。

鄭佩佩以一代武打女星形象深入人心，影視生涯跨越光輝60載，她在1960年代加入著名影視公司邵氏，並在1965年以文藝片「情人石」參加亞洲影展，獲得美國國際獨立製片人協會「最具前途影星金武士獎」。

鄭佩佩(左)與周星馳合作「唐伯虎點秋香」，是香港經典喜劇。(圖／摘自微博)

不過鄭佩佩生涯轉折點是接演了武俠電影「大醉俠」，當年她在片中扮演「金燕子」走紅，奠定其一代銀幕女俠地位，隨後也演出不少經典電影，如「唐伯虎點秋香」、「臥虎藏龍」等片。

其中她在「唐伯虎點秋香」中一改過去俠女形象，演出裝瘋賣傻的「華夫人」令人印象深刻，再次攀上生涯顛峰；之後更以李安執導的「臥虎藏龍」經典角色「碧眼狐狸」，榮獲香港 電影金像獎最佳女配角殊榮。

可惜在感情路上不如星途順遂，鄭佩佩在1970年嫁給「台灣富商」原文通後就為愛息影，隨夫在美國生活20年，她一共懷孕八次、流產四次，育有三女、一子，後來她受訪時表示，當時她單純覺得，幫單傳的先生留個兒子是她的義務，不料這段婚姻最後仍以離婚收場。

鄭佩佩在「臥虎藏龍」飾演反派「碧眼狐狸」。(圖／摘自微博)

鄭佩佩離婚後再復出回歸影壇，也才有機會演出「臥虎藏龍」，但近年她健康不佳、低調養病。鄭佩佩所屬的凱藝娛樂(Supreme Art Entertainment)19日在社交平台臉書 公告，鄭佩佩於美國時間7月17日離世，凱藝全體同仁對此深感痛心及婉惜。

公告表示，鄭佩佩近年身體抱恙，她選擇不公開消息(病情)，一是努力處理病情，二是希望把時間留給家人共處；鄭佩佩安詳及平靜地離開時，其子女及摯親陪伴在側。

鄭佩佩於1946年出生於上海，1963年考入南國實驗劇團，畢業後加入香港邵氏電影公司。1963年，鄭佩佩反串男角參演電影「寶蓮燈」，其後被導演胡金銓看中，邀請她演出新派武俠電影「大醉俠」，結果一片成名，奠定了以後數十年的俠女形象。