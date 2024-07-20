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NASA太空站2031年退休 將砸8.4億銷毀 SpaceX執行

記者張聲肇／綜合報導
SpaceX可能在2031年運用一架強力太空船，把國際太空站推離地球軌道，讓它在墜入大氣層時焚燒殆盡，殘餘部分掉入海洋。圖為該太空船的圖像。(美聯社)
SpaceX可能在2031年運用一架強力太空船，把國際太空站推離地球軌道，讓它在墜入大氣層時焚燒殆盡，殘餘部分掉入海洋。圖為該太空船的圖像。(美聯社)

SpaceX和太空總署(NASA)日前公布國際太空站退休解體計畫，可能在2031年運用一架強力太空船把太空站推離地球軌道，讓它在墜入大氣層時焚燒殆盡，殘餘部分掉入海洋。

其他處理方案，如拆解後運回地球、轉交給願意接手的人經營，都已被太空總署否決。

太空總署決定以8億4300萬元的代價，請SpaceX完成「銷毀」國際太空站的工作。理想的執行時間是太空站運作滿32周年，即2031年。

由俄國和美國1998年底開始逐步建立的國際太空站，已出現年久失修跡象，各國太空人2000年起陸續進駐，歐洲和日本各自建立自己的艙位，加拿大貢獻出站修復的機器人手臂。

2011年美國最後一艘太空梭退休時，太空站已成長到像足球場那麼大，總重量將近100萬磅。太空總署估計，它還能維持到2030年，屆時，民間太空業者已紛紛建立各自的太空站，NASA當它們的客戶即可，釋放出來的資源，可集中用來探索月球與火星。

若民間太空站來不及建立，國際太空站可延後退休，目的是讓各項科學研究得以無縫接軌。

太空總署否決拆解運回地球，或讓民間太空業者各自拆取可用部分，有兩大原因：一、當初組裝的設計，從未考慮運回地球，即使可行，費用也太昂貴，且對拆解的太空人太危險。二、運送大量器材物資的工具，沒有比太空梭更有效率的，但太空梭早就「結業」了。

如何將這龐然大物拖離地球上空260哩的軌道？SpaceX 於今年6月贏得這件工作的合同，該公司將用有46個引擎和3萬5000磅燃料的飛龍號(Dragon)太空船，把太空站推向大氣層。飛龍號須搭載火箭才能到位，預定之前一年半，就要從地面發射升空。

太空站逐漸降低高度的時候，太空人仍能繼續在裡面服勤，「銷毀」前六個月離開即可。太空站飛到地球上空137哩高度時，飛龍號太空船會在四天後把它帶到「自燃燒毀」點。

太空人 退休 SpaceX

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