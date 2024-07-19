共和黨大會發言 川普長孫女一夜成網紅

川普長孫女凱依。(美聯社)

川普 長孫女凱依(Kai Trump)17日在共和黨 大會上，有關祖父的動人演說，讓這位可以一桿擊出260碼的高球高手，一夜成為網紅。

17歲的凱依說，「很多人想讓我爺爺到地獄走一趟，他仍昂然傲立於此。爺爺，您是莫大的鼓舞，我愛您。」台下掌聲喝采不絕。

「對我來講，他是再正常不過的爺爺，爸媽沒看到的時候，會偷偷給我們糖果、汽水，隨時關心我們在學校的情況，我考高分得獎的時候，他把獎狀秀給朋友，說他的孫女有多棒。」

這番人情義理兼顧、透露川普鮮為人知一面的談話，樂得為父的小唐納 德(Donald Trump Jr.)開懷大笑，笑顏更燦爛的，則是爺爺川普。

凱依不但風靡密爾瓦基大會現場群眾，網路上「凱依川普」這名字的搜尋次數也暴增，她自己Instagram上的追隨者，一夜之間也從12.5萬人暴增為18.5萬。

即使沒有共和黨代表大會的舞台，她也已具有12萬多粉絲，因為她是高爾夫球高手，今年3月，獲得西棕櫚灘川普國際高爾夫球俱樂部比賽的女子組冠軍。她靠高爾夫球的實力，榮膺北棕櫚灘班傑明高中校隊隊長，預定2026年高中畢業。她說，有志當職業高爾夫選手。

不過，祖父挨槍大難不死的震撼，可能讓她有志從政也說不定。她把川普鮮血淋漓的照片分享給網友，寫道，「我們愛您，爺爺，絕不停止奮鬥！」

她近期上傳社媒平台的內容，不再單純是自己嚴格的高球訓練和青少年遊樂歡聚資訊，也上傳了不少競選新聞。

9個月前，凱依設立了自己的YouTube頻道，讓更多跟隨者一睹自己名人之後的生活點滴，從中透露自己身高5呎9吋。