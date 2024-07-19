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知名喜劇演員紐哈特去世 享壽94歲

記者張聲肇／綜合報導
老牌喜劇演員巴勃·紐哈特和他的招牌「電話」單口相聲。(美聯社)
老牌喜劇演員巴勃·紐哈特和他的招牌「電話」單口相聲。(美聯社)

以脫口秀和電話獨白著稱的喜劇演員巴勃·紐哈特(Bob Newhart)18日在洛杉磯辭世，享壽94。他的公關發言人狄格尼(Jerry Digney)說，紐哈特最近小病不斷。

原為會計師的紐哈特，1950年代末轉業當喜劇脫口秀演員，70和80年代主演「紐哈特秀」電視影集，成為家喻戶曉的名人。1960年出版「紐哈特的保守心靈」專輯，風靡全國，獲葛萊美年度專輯獎。

與他同時期的喜劇演員相較，紐哈特獨樹一幟，相貌木訥，語調緩和、幾近口吃，卻引人捧腹。他最獨特的演出方式，就是拿著道具電話，假裝與另一端的人對話，其實完全是獨白。

紐哈特令人印象深刻的段子之一，是飾演麥迪遜大道形象改造專家，建議林肯總統如何修改他著名的的蓋蒂斯堡演說：「就直接講87年前，少來什麼『4個20加7年』的造作措辭。」

另一段廣受喜愛的則是「萊特兄弟開公司」—假設開啟飛航歷史的著名兄弟檔自行創業開航空公司，他們飛機的飛行距離，可能會無法滿足乘客：「你看嘛，每105呎要停下來再起飛，從東岸飛到西岸，所需時間沒人受得了。」

1961年10月11日，他在NBC每周半小時的「紐哈特秀」首播，雖然獲得艾美獎和皮巴迪獎，卻只播出一季就喊停。他1972年再度推出紐哈特秀，直到1978年，成為當時最受稱道的喜劇秀。1982年，他借CBS復出，再度爆紅。

直到晚年，他依然經常出現在大小螢幕，包括多次在熱門情境喜劇「宅男行不行」(Big Bang Theory)客串演出。

紐哈特1964年和維吉尼亞‧昆(Virginia Quinn)結婚，兩人育有四子，婚姻維繫長達一甲子，直到太太2023年去世。應邀上強尼卡森的的「今夜秀」(The Tonight Show)時，他不忘調侃三度離婚的主持人說，喜劇界也有喜歡白頭偕老的人。

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