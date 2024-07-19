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因業者疏失錯過郵輪 1家9口還遭加收9000元

編譯周辰陽／綜合報導
奧克拉荷馬州一個九口之家搭乘途中的「挪威永恆號」，參加阿拉斯加郵輪之旅，不料因當地旅行社的疏失，不只被困在阿拉斯加的偏遠地區，隨後還遭船公司加收了9000元的海關費用。(美聯社)
奧克拉荷馬州一個九口之家搭乘途中的「挪威永恆號」，參加阿拉斯加郵輪之旅，不料因當地旅行社的疏失，不只被困在阿拉斯加的偏遠地區，隨後還遭船公司加收了9000元的海關費用。(美聯社)

奧克拉荷馬州一個九口之家參加郵輪旅遊，他們搭乘的郵輪竟丟下了他們出航，一家不只被困在阿拉斯加的偏遠地區，隨後還遭船公司加收了9000元的海關費用。

紐約郵報17日報導，高特(Gault)夫婦帶著6個孩子和78歲的祖母，乘坐挪威郵輪公司旗下的挪威永恆號(Norwegian Encore)出遊，12日停靠阿拉斯加州小鎮克奇坎(Ketchikan)，下船觀賞伐木秀。

然而，在回程的路上，負責接送的當地旅行業者未能妥善檢查車票，並告訴高特一家接駁巴士沒位子了，要等下一班，但「下一班巴士」根本沒來，經過狂打電話安排，一家人終於返抵碼頭，卻眼睜睜看著挪威永恆號出海，帶走了他們的護照、藥品和衣服。

高特一家已為這趟旅程已花了大約3萬元，但因為錯過上船，遭挪威郵輪公司以每人971元，收取將近9000元的費用；這筆費用源自於「載客船隻服務法」，高特一家因沒在返美前到外國港口而違法，但幾乎全家的護照都留在船上，導致他們無法趕到加拿大的下一個停靠港上船。

高特家族別無選擇，只能設法回土耳沙(Tulsa)的家，一路上要安排新的住處、預訂航班跟填飽一家人的肚子。經過幾天舟車勞頓，他們終於到家，非常疲倦跟勞累，還有人在路上感染新冠病毒。爸爸約書亞(Joshua Gault)告訴記者，「我們被打倒了，我們不舒服，被打倒了。」

根據報導，高特一家正跟挪威郵輪公司協商，要求彌補損失，他們覺得挪威郵輪公司有很多錯誤缺失要彌補。

媽媽凱琳(Cailyn Gault)指出，當他們在回家路途上奮戰時，船公司一直跟他們說，「『我們仍在調查，沒有忘記你們』，但我就想，『沒有，你們把我們留在港口，告訴我們去想辦法時，我們覺得你們差不多忘記我們了。』」

據報導，挪威郵輪公司承認，因為「當地旅行社的過失」，導致高特一家錯過接駁巴士，已開始著手退還高特一家近9000元費用，並提供其他補償。同時高特一家還可以憑收據，報銷所有旅行費用。

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