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滿口粗話鸚鵡送收容所 400多人搶領養

記者張聲肇／綜合報導
滿口粗話的鸚鵡「青椒」，有很多人要收養。(取自臉書／尼加拉防止虐待動物協會)
滿口粗話的鸚鵡「青椒」，有很多人要收養。(取自臉書／尼加拉防止虐待動物協會)

滿口粗話的鸚鵡「青椒」(Pepper)，上個月被送到紐約州尼加拉 防止虐待動物協會(Niagara SPCA ) 的收容所不到幾天，就開始粗話連篇，所長在臉書上開放領養，有400多人申請。

這隻白頂亞馬遜鸚鵡(white-fronted Amazon parrot)學語可模仿30到40種聲音，前女主人沒法照顧，把「青椒」和六隻長尾小鸚鵡交給收容所，事先女主人便告知，這隻鸚鵡心情不好時，可會髒話連篇。所長艾米‧路易斯(Amy Lewis)頓覺不妙，替牠找新主人可能不易。

果然不出幾天，志工員工就聽到牠說，「你要我踢你屁股啊？」

6月15日，路易斯在臉書上宣布有隻「滿口粗話」的鸚鵡待領養，牠的羽毛色澤雖漂亮，有意者得先聽牠開口。她分析收養「青椒」的優缺點，好處例如可藉寵物鳥轟走不告而來的訪客，讓他們被罵過後不敢再造次，總之，沒有養鳥經驗的人不要接受挑戰，敢讓這隻「青椒」增添生活樂趣的人，歡迎來電。

全國各地湧進400多份有志收養的申請，包括名為「野比爾」(Wild Bill)的德州沙龍院老闆，和髒話詞彙不少於「青椒」的海軍退役人員。路易斯說，「好像大家都很想要養一隻會罵人的鸚鵡。」

收養所花了三個禮拜，挑出10名「決選」人，最後選定紐約州歐林(Olean)市特教教師特娜(Tiffany Turner)，因為她和未婚夫賽吉(Tim Sage)已養了也會罵人的非洲灰鸚鵡，名叫「謝爾比」。

路易斯說，選定特娜家，一來因為兩位主人對鸚鵡了解甚深，家裡多來一隻粗口鳥，不過像是卡車司機休息站，熱鬧些，再者特娜在申請書中表明，深知照顧鸚鵡的困難與挑戰。

路易斯12日開車兩小時，將「青椒」送到特娜家裡。特娜一眼就愛上「青椒」，「他好甜蜜，好像很喜歡女生，我敢說他一定會對女士很紳士」，也慢慢的把牠介紹給「謝爾比」，期盼從兩隻粗口鸚鵡的對話中，聽到更絕的新詞。目前為止，特娜只聽到「青椒」一句粗話，憑直覺，「還會有更多。」

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