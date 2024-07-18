韓裔CIA前分析員涉受賄 被控為南韓當特務

前美國中央情報局分析員、朝鮮問題專家金秀美，涉嫌收受利益為南韓政府服務，並向南韓情報部門提供消息，16日遭起訴。（路透）

前美國中央情報局(CIA)分析員、朝鮮問題專家金秀美(Sue Mi Terry)涉嫌收受利益為南韓 政府服務，並向南韓情報部門提供消息，16日遭起訴。南韓情報部門表示正就事件與美方情報部門保持溝通。

根據紐約聯邦檢察官的起訴書指出，曾是中情局分析員，現任外交關係委員會(Council on Foreign Relations)高級研究員的金秀美，從2013年起至去年6月，接受南韓國家情報院官員的請求，作為南韓政府的代理人展開活動，並以此為代價受賄，包括收受名牌包、高級晚餐及超過3.7萬元的朝鮮問題研究活動費等。

其服務方式包括在與媒體會面時宣傳南韓政府立場、與南韓情報官員分享非公開信息、為南韓官員與美國官員接觸提供便利等。

儘管金秀美的律師否認有關指控，說是歪曲了一位以獨立及多年為美國服務而聞名的學者及分析員，但金秀美接受調查時向聯邦調查局(FBI)承認，她是南韓情報部門的資訊來源，包括傳送2022年6月她與國務卿布林肯 一次非正式會議的手寫筆記，會議內容涉及美國政府對北韓政策。

金秀美在南韓出生，兒時移民美國，先後在夏威夷及維州長大，在波士頓塔弗茲大學(Tufts University)取得國際關係學博士學位。2001年至2011年在美國政府任職，先是擔任中情局分析員，後來擔任國家情報委員會東亞地區副國家情報官，離開政府後在紐約智庫「外交關係委員會」工作。

她並未登記為外國代理人，在提交給國會眾院 提交的披露表格中，在2016年至2022最少三次作證，表明並非外國代理人，但也從未披露過她與南韓的祕密工作。

另方面，韓聯社報導指出，南韓國家情報院已就事件與美國情報部門保持緊密溝通，儘管國情院沒有公開緊密溝通的內容，但有關說法顯然是強調此事不會影響到兩國情報合作。南韓外交部也表示事件進入司法程序，故不會置評。