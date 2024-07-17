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職棒賽前唱國歌太難聽 歌手安德絲坦承喝醉了 保證戒酒

記者何卓賢／綜合報導
球場大螢幕顯示鄉村歌手英格麗德·安德絲15日晚在開賽前清唱國歌，卻被批唱得太難聽。（美聯社）
球場大螢幕顯示鄉村歌手英格麗德·安德絲15日晚在開賽前清唱國歌，卻被批唱得太難聽。（美聯社）

美國職棒大聯盟(MLB)的全壘打大賽(Home Run Derby)15日晚在德州阿靈頓舉行，鄉村歌手英格麗德·安德絲(Ingrid Andress)在開賽前清唱國歌，卻被批太難聽，現場轉播畫面看到運動員滿臉問號。安德絲事後回應表示抱歉，承認自己當時喝醉了，並且會加入戒癮計畫。

社群媒體上，關於安德絲表演的片段瘋傳，網友紛紛表示不解，批她唱得荒腔走調  ，令人看得很尷尬，「額...這首國歌挺有趣的」、「唱到我耳朵要掉了」、「用一個詞描述就是尷尬」、「最糟國歌演唱」。

事態發酵後，32歲的安德絲在Instagram回應稱，「實話實說，我昨晚喝醉了。我今天就會加入戒癮計畫，獲得我需要的幫助。昨天晚上那個人不是我。我對MLB、所有粉絲，以及我所愛的國家道歉。我會讓你們知道進展如何，聽說超級有趣」。

安德絲並非沒有實力的歌手，  曾四度被提名葛萊美獎。2020年，她的首張專輯「Lady Like」在公告牌音樂排行榜的新藝人榜單排名第一，這張專輯也被提名2021年最佳鄉村音樂專輯、她則被提名葛萊美最佳新藝人，最後敗給說唱歌手Megan Thee Stallion。兩年後，她的新歌「Wishful Drinking」又被提名葛萊美最佳鄉村音樂組合表演。

本周早些時候，她在社群媒體分享自己新歌「Colorado 9」即將於下周發布，並且接下來有兩場演出會在本月舉行。然而CNN報導，截至今日，這兩場演出都被取消了。

儘管國歌演唱遭撻伐 ，社媒用戶 16日紛表支持安德絲的戒癮計畫， 其他演藝人員也表示支持她。鄉村音樂歌星卡麗．皮爾斯（Carly Pearce）寫道：「英格麗 ，我愛妳。如此坦誠需很大的勇氣。 妳可以做到，堅持下去。」

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