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逾100℉高溫健行 猶他公園熱死3人 包括一對迷路父女

記者張聲肇／綜合報導
聖璜郡警長辦公室15日確認不幸熱死的死者為威斯康辛州綠灣人赫瑞拉‧艾斯賓諾沙和女兒比雅翠絲。(取自臉書)
聖璜郡警長辦公室15日確認不幸熱死的死者為威斯康辛州綠灣人赫瑞拉‧艾斯賓諾沙和女兒比雅翠絲。(取自臉書)

猶他州內的州立公園和國家公園，有三名健行客上周末死於高溫暑熱天氣，其中包括在峽谷地國家公園(Canyonlands National Park )迷路的一對父女。

美聯社16日報導，這對年紀52歲和23歲的父女，發了簡訊給911急救隊，說他們在全長8.1哩的Syncline迴轉步道迷了路，水也喝光了。國家公園管理局說，這段登山步道是峽谷地國家公園天區(Sky district)內最艱難的步道。兩人12日出發，冒著100℉多度(38℃以上)的高溫，在陡峭的彎曲山路和很少路標的岩石平野間，靠有限的導航資料前進。

當天下午近傍晚時份，公園巡邏員等人搭乘直升機搜尋這對迷路父女，找到時，兩人都已死亡。聖璜郡警長辦公室15日確認死者為威斯康辛州綠灣人赫瑞拉‧艾斯賓諾沙(Albino Herrera Espinoza)和女兒比雅翠絲(Beatriz Herrera)。

警長辦公室說，因為地形崎嶇，安全官員13日早上用直升機將兩具屍體吊離公園，送到州政府法醫處驗屍。當地警局和國家公園管理局都從暑熱相關的方向，調查本案。

急救隊13日另行處理了雪谷州立公園(Snow Canyon State Park)內兩名健行客中暑昏倒事件。這個公園以火山熔岩管、沙丘和峽谷著稱。從納瓦荷砂石岩層(Navajo Sandstone)孕育出來的特殊紅白景觀，吸引很多遊客。

跨部門搜救隊找到了這兩名情況危急的登山客，正在治療的時候，一名路過的健行客通知急救隊員說，附近有人昏迷不省人事。急救隊員趕過去看， 一名30歲的女性已死亡。聖克拉拉-艾文思市公安局在調查死因，暫未公布姓名。

儘管官方不斷提醒，盛暑天登山健行對健康構成「嚴重風險」，不少遊客仍冒著全年最高溫的暑熱天氣，到猶他州和西南部各州的公園「盛夏遊。」

過去一個月當中，亞利桑納州的大峽谷國家公園也死了三名健行客。這段期間，沒有樹蔭遮陽的步道，氣溫可達華氏120度(攝氏49度)。

高溫 猶他州 州立公園

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