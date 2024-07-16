科州增4人染禽流感 症狀溫和 全美九例

科羅拉多州又有四名養雞場員工感染禽流感，幸好症狀溫和。(美聯社)

公衛官員14日證實，科羅拉多州又有四名養雞場員工感染禽流感 ，幸好症狀相當溫和。全美自從2022年首傳禽流感由動物傳染給人類以來，總共已有九例，其中八例是在今年確診，而首例也在科州。

科州新病例的症狀不外乎眼睛發紅或發炎、刺痛，以及像一般呼吸道感染後的發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕。四人都不須住院；其它州的病患，症狀也都相當溫和。

官員說，科州還有第五名有疑似症狀的患者，檢測 報告還沒出爐。染疫的工人都是在該州東北部某農場銷毀感染的禽類時，因直接接觸而感染。

禽流感病毒2020年起在20多國的動物間傳播，染疫的動物包括狗、貓、臭鼬署、熊，甚至海豹和海龜也染毒。禽流感的H5N1病毒株今年初感染美國禽畜，目前已擴散到好幾州的牛群。

公衛官員持續表示，禽流感還沒在人群中散播，對一般民眾不具威脅，不過政府在仔細觀察，因為早期的H5N1病毒株，曾造成患者死亡。

疾病防治中心已應科州政府之請，派出九人小組，前去協助調查。

密西根、德州 和科州早些時候發生的病例，都是牛傳人。科州這四名患者感染的病毒株目前確認，與其它州染疫者感染的，有部分類似，但要進一步基因檢測，才能確定是否也是H5N1病毒株。

農業部說，7月12日為止，全美12州152個牛群確知已受到H5N1病毒株感染。30州數百個商業禽類養殖場也發現H5N1或其他禽流感病毒株。