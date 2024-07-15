禁跨性別人士更改出生證明性別 聯邦上訴法院：田納西未違憲

田州跨性別人士希望更改出生證明上的性別欄註記，遭州政府拒絕。聯邦第六巡迴上訴法院日前判決，田州州府的決定並未違憲歧視。圖為俄勒岡州發出的第一張非二元性別出生證明。(美聯社)

聯邦第六巡迴上訴法院以2:1判決，田納西州 不准跨性別人士更改出生證明上的性別說明，並未違憲地歧視 那些人；上訴法院法官薩頓(Jeffrey Sutton)表示，出生證明只記載生物性別，無涉性別認同 ，故無涉基本權利。

美聯社報導，上訴法院維持2023年聯邦地區法院的原判；薩頓撰寫多數判決文指出，田納西州的政策存在半個世紀以上，「遠早於醫學能診斷出性別不安」，原告無法指證該政策制定出來，是想歧視跨性別人士。

薩頓指出，各州各有做法；有些州允許用醫學手術證明來更改出生證明，有些州要求的醫學證明較少。目前只有11州允許只根據個人宣稱自己的性別認同，而變更出生證明，而原告要求田納西州那麼做。

薩頓表示，田納西州的出生證明，反映的是出生時天賦的性生理，該資訊使用在統計學、流行病學等活動，而知會全國提供醫療服務單位；「那麼，值得一問的是：假如公民對變動中的社會準則看法有別，就控制政府選用語文、該搜集的資訊，政府怎能維持任何種類、一致的紀錄呢？」

原告是出生於田納西州而變性為女人的人，她們在訴狀中主張，性別之妥當判定，不由外部生殖器，而該由性別認同；而按她們定義，性別認同是「一個人內在、核心的性別感受」。

本訴訟2019年向納什維爾(Nashville)的地區法院首度提出，聲稱田納西州的禁止做法，對州政府並無名正言順的利益，而只讓跨性別人士要提呈出生證明來證明身分，但身分與自己的性別認同有所衝突，因此受到歧視、騷擾甚至暴力。

法官海倫‧懷特(Helene White)同意原告的訴訟因由，與另兩位上訴法院法官意見不同。她撰文表示，「強迫一個跨性別人士使用出生證明，但證明上提到的是該人士出生時被指定的性別，會導致他人質疑該人士是否就是出生證明所提的那個人」、「這種不一致會召來傷害及歧視」。