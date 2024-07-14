風災過後休士頓多處仍缺水電 居民互助設法度難關

休士頓仍有上百萬居民因停水停電而斷炊，志工團體忙著為需要的民眾送餐。(美聯社)

颶風 貝羅(Beryl)8日襲擊德州 ，導致上百萬人在潮濕悶熱的天氣中無電可用，由於政府救災經費撥款緩慢，休士頓 居民得靠著非營利組織和互助組織彼此幫忙，才能度過難關，但這些組織的資源也正逐漸耗盡。

美聯社報導，2017年颶風哈維(Harvey)期間成立的「CrowdSource Rescue」志工組織忙得焦頭爛額，一對志工夫婦哈克爾(Joe & Terri Hackl)送完數百份愛心餐後，又到獨立生活資源中心設置備用發電機。他們估計本周每天至少花18個小時來協助送飯及缺水缺電的居民。

而休士頓5月底才剛受一場挾帶強風和冰雹的暴風雨襲擊，同樣導致停電，並使互助組織的糧食和能源供應緊張。CrowdSource Rescue執行董事馬歇提(Matthew Marchetti)表示分配需求如此巨大的發電機是個挑戰；2021年德州迎來創紀錄嚴寒時該組織投入大量資金買了300台發電機，如今只剩30台，許多風暴已經耗盡資源，捐款也變得更加稀少。

而政府用於5月暴風雨的救災資金才剛剛到位，人們還沒有時間復原上次的摧殘。幫助修復房屋的組織西街復原(West Street Recovery)聯合主任赫希(Ben Hirsch)表示，當天災頻繁發生時很難讓人們保持完整，互助組織能做的也有限，「他們確實很擅長提供熱食和清理房屋，但我們需要重新埋好電線、建造大規模的防洪基礎建設。」

專家預測今年將因為前所未有的海洋高溫，成為有史以來最頻繁的大西洋颶風季，且強度也會上升。休士頓食物銀行(Houston Food Bank)透過超過1600個社區合作夥伴為德州東南部18個郡服務，總裁格林(Brian Greene)表示該組織試圖在六月颶風季開始前備妥逾40輛拖車的救災物資。但5月暴風雨來襲時迫使他們從明尼蘇達州、田納西州等地的食物銀行調動物資。格林說他不想讓休士頓居民失望，10日仍設法運送「災難等級」(超過40萬磅)的物資。