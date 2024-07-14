科學家找到狼瘡病灶 可望研發新療法

西北醫學院和麻州布萊根婦女醫院的研究團隊宣布，已找到「狼瘡」的病灶，可望研發出新療法，對付這種困擾數十萬美國人的自體免疫疾病。(美聯社)

美國醫療研究團隊宣布，已找到「狼瘡」(lupus)的病灶，可望研發新療法；狼瘡是一種常見的自體免疫疾病，影響數十萬美國人的健康。

西北醫學院(Northwestern Medicine)和麻州 布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)研究人員表示，他們發現狼瘡的病灶與病患體內的「T細胞」(T cells)不平衡息息相關。

科學家向來懷疑，病患的遺傳基因或荷爾蒙，可能是他們出現狼瘡的主因，這種疾病可能因為環境誘發，如過去曾感染病毒或接觸某些化學物質。

10日發表於「自然」(Nature)期刊的研究，說明狼瘡發展的可能途徑，並指狼瘡患者的免疫系統往往不正常。

研究作者之一、麻州布萊根婦女醫院風濕病學者拉奧(Deepak Rao)表示，「我們發現狼瘡病患體內的T細胞類型，出現根本性的失衡。」

拉奧解釋，「T細胞是白血球，在人體免疫反應中扮演關鍵要角」。

這項研究比對健康受試者與19名狼瘡患者的血液樣本，結果發現，狼瘡患者體內與健康細胞受損相關的特定T細胞太多，而與修復相關的另一種T細胞則太少。

這種不平衡是因為「干擾素」(interferon)所致，干擾素是具抗病毒能力的蛋白質，它有助保護人體不受病原體侵害。

科學家多年來深諳狼瘡患者體內含有過量的「I型干擾素」(type I interferon)，但這項新發現將此問題與負面影響關聯起來。

首先，過多的「I型干擾素」會阻斷「芳香烴受體」(aryl hydrocarbon receptor)蛋白質，後者有助調節人體應對細菌或環境汙染物。

阻斷「芳香烴受體」蛋白質會阻礙T細胞的產生，而T細胞有助治療皮膚、肺部和腸道傷口；此外，這樣還會刺激T細胞產製自體抗體(autoantibodies)攻擊健康的細胞，此即為狼瘡的典型症狀。

拉奧表示，這套理論可以解釋絕大多數狼瘡病例，「我認為，這基本上適用所有狼瘡病患」。