我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

共和黨全代會15日如期舉行 傳司法部以「暗殺」調查川普遇襲

科學家找到狼瘡病灶 可望研發新療法

編譯陳韻涵／綜合報導
西北醫學院和麻州布萊根婦女醫院的研究團隊宣布，已找到「狼瘡」的病灶，可望研發出新療法，對付這種困擾數十萬美國人的自體免疫疾病。(美聯社)
西北醫學院和麻州布萊根婦女醫院的研究團隊宣布，已找到「狼瘡」的病灶，可望研發出新療法，對付這種困擾數十萬美國人的自體免疫疾病。(美聯社)

美國醫療研究團隊宣布，已找到「狼瘡」(lupus)的病灶，可望研發新療法；狼瘡是一種常見的自體免疫疾病，影響數十萬美國人的健康。

西北醫學院(Northwestern Medicine)和麻州布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)研究人員表示，他們發現狼瘡的病灶與病患體內的「T細胞」(T cells)不平衡息息相關。

科學家向來懷疑，病患的遺傳基因或荷爾蒙，可能是他們出現狼瘡的主因，這種疾病可能因為環境誘發，如過去曾感染病毒或接觸某些化學物質。

10日發表於「自然」(Nature)期刊的研究，說明狼瘡發展的可能途徑，並指狼瘡患者的免疫系統往往不正常。

研究作者之一、麻州布萊根婦女醫院風濕病學者拉奧(Deepak Rao)表示，「我們發現狼瘡病患體內的T細胞類型，出現根本性的失衡。」

拉奧解釋，「T細胞是白血球，在人體免疫反應中扮演關鍵要角」。

這項研究比對健康受試者與19名狼瘡患者的血液樣本，結果發現，狼瘡患者體內與健康細胞受損相關的特定T細胞太多，而與修復相關的另一種T細胞則太少。

這種不平衡是因為「干擾素」(interferon)所致，干擾素是具抗病毒能力的蛋白質，它有助保護人體不受病原體侵害。

科學家多年來深諳狼瘡患者體內含有過量的「I型干擾素」(type I interferon)，但這項新發現將此問題與負面影響關聯起來。

首先，過多的「I型干擾素」會阻斷「芳香烴受體」(aryl hydrocarbon receptor)蛋白質，後者有助調節人體應對細菌或環境汙染物。

阻斷「芳香烴受體」蛋白質會阻礙T細胞的產生，而T細胞有助治療皮膚、肺部和腸道傷口；此外，這樣還會刺激T細胞產製自體抗體(autoantibodies)攻擊健康的細胞，此即為狼瘡的典型症狀。 

拉奧表示，這套理論可以解釋絕大多數狼瘡病例，「我認為，這基本上適用所有狼瘡病患」。

麻州

上一則

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

下一則

豪雨重創 佛蒙特時隔1年再淪澤國釀2死

延伸閱讀

長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
麻州新法生效 無證移民滯留機場 將送收容所

麻州新法生效 無證移民滯留機場 將送收容所
海水侵蝕威脅 麻州200萬元豪宅賤賣20萬元

海水侵蝕威脅 麻州200萬元豪宅賤賣20萬元
養生／腎臟病飲食 控制蛋白質

養生／腎臟病飲食 控制蛋白質

熱門新聞

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
加州太陽能發電量超過該州的實際用電量；圖為莫哈維沙漠中的大型太陽能發電廠。(路透)

加州太陽能發電用不完 今年已浪費舊金山所有家庭1年用量

2024-07-10 02:00
南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

2024-07-12 13:10
霍姆伯格被指控搭乘阿拉斯加航空班機時，在機艙內用手打妻子的頭。示意圖。(美聯社)

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

2024-07-09 22:30

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂