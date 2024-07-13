加州羽壇雙嬌許怡霏、許忻霏 前進奧運拚小組出線

許怡霏(左)和許忻霏(右)在2023年智利聖地亞哥泛美運動會上在羽球場上獲得銀牌。(受訪者提供)

巴黎夏季奧運會開幕在即，美國奧運兵團羽球 隊有一對女雙選手許怡霏(Kerry Xu)和許忻霏(Annie Xu)，她們在球場上是競技搭擋，生活中是孿生姐妹；兩人近日接受本報專訪表示，「我們的目標是至少擊敗一對選手，從小組賽中出線。」

為了實現2024巴黎奧運 夢，已進人職場的許氏姐妹，2022年毅然辭去工作，重拾球拍。雙胞胎組合擁有得天獨厚的優勢。雙打選手貴在默契，一個眼神，一個暗示，一個動作，搭擋必須心領神會，配合到位；而雙胞胎與生俱來就有「心有靈犀一點通」的感應，為他人所不及。而且這對姐妹外貌極相似，對手一時難以分辨，或有擾亂戰術的作用。

許家姐妹從小就在一起訓練和比賽，已有近20年球齡，平時同吃同住，同進同出，無需刻意安排練球時間。女雙羽球隊員的培訓，由小學直至高中一路走來，除了基本功訓練，還要因材施教，量身定製戰術打法，使她們能最大限度發揮自己的優勢。

許怡霏和許忻霏說，「身為雙胞胎姊妹，我們肯定有很多優勢。作為合作夥伴，我們很容易一起安排訓練時間，因為我們住在一起，並且總是一起旅行。我們都有相同的目標，而且由於是親密的姐妹，可以直言不諱，並盡可能幫助彼此進步。在賽場上，由於我們彼此非常了解，所以可以輕鬆有效地進行溝通。大多數時候，當競技戰術出現了分歧時，我們會在賽後私下討論，有時是與教練一起討論」。

許家姐妹說，「在成長過程中，從初中到高中，當不上學或不做作業時，我們大部分時間都在羽球館訓練。每周訓練六天，有時一天不只一次。大多數在精英羽球巡迴賽中成長的美國球員，都必須犧牲大量的與同伴們一起外出遊樂的時間，在球館內閉門訓練以提高球技，我們也不例外」。